APT GARDA DOLOMITI * “ADAC KLASSIK“: «IN TRENTINO PARATA DI AUTO D’EPOCA, SARANNO 70 I MODELLI DA AMMIRARE FINO AL 19/9»

In Trentino parata di auto d’epoca con ADAC Klassik Fino al 19 settembre torna l’affascinante appuntamento con le vetture d’epoca alla scoperta di luoghi meravigliosi e delle prelibatezze del territorio. Saranno circa 70 i modelli da ammirare sulle strade del Garda Trentino e non solo, con partenza e arrivo da Riva del Garda.

Fino al 19 settembre, le auto d’epoca di ADAC Gardasee Klassik sfileranno nel Garda Trentino.

Celebrare la bellezza senza tempo delle auto d’epoca e godere di tutto ciò che un territorio può offrire. È proprio questo lo spirito che incarna ADAC Gardasee Klassik, il tradizionale raduno di auto d’epoca organizzato dalla sezione Nordrhein-Westfalen di ADAC – l’Automobil Club tedesco – in collaborazione con Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., in programma da oggi, lunedì 16 settembre, fino a giovedì 19 settembre.

L’appuntamento porterà sulle strade dell’ambito turistico di Garda Dolomiti – e non solo – ben 70 autentici gioielli automobilistici, con a bordo circa 140 partecipanti che potranno godersi un itinerario che coniuga paesaggi mozzafiato e momenti di scoperta enogastronomica, con soste programmate lungo il percorso.

L’ADAC Gardasee Klassik infatti non è una competizione, ma un’occasione per immergersi nella storia e nella cultura del territorio. Le vetture partiranno ogni mattina alle ore 9:00 dal cuore di Riva del Garda, in Piazza III Novembre, per poi partire alla volta di borghi, valli e luoghi simbolo del Trentino, e fare poi ritorno nel pomeriggio sempre a Riva.

Gli itinerari includeranno soste a Fiavè, Santa Massenza, Bondone, Trento, Tremosine, Idro, Ledro, Arco, Brentonico e Malcesine, regalando ai partecipanti una prospettiva unica e un viaggio nei sapori e nelle tradizioni del territorio, noto per la sua ospitalità e accoglienza calorosa.

“Dopo la fortunata edizione del 2022, il Garda Trentino ha nuovamente il grande onore e piacere di ospitare la Gardasee Klassik dell’ADAC Nordrhein. Sono sicuro che anche quest’anno i partecipanti vivranno un’esperienza unica, scoprendo tutto il meglio che l’entroterra della nostra regione ha da offrire e soprattutto il calore e l’ospitalità di chi in questi territori abita e lavora. Quando si pensa al Lago di Garda infatti si pensa subito al flair mediterraneo delle sue sponde e dei suoi centri storici, ma è importante sapere anche che a pochissimi chilometri dalle località più conosciute si apre un mondo emozionante da percorrere e scoprire a bordo di auto d’epoca,” ha dichiarato Silvio Rigatti, Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A.

Il programma è il seguente:

Lunedì 16 settembre:

13:00 – 14:15: Partenza per il Prologo (1a tappa) a Riva del Garda – Piazza III Novembre

14:00 – 15:30: Fiavé

15.25 – 16:25: arrivo a Riva del Garda – Piazza III Novembre

Martedì 17 settembre:

09:00 – 10:15: Partenza per la seconda tappa a Riva del Garda – Piazza III Novembre

09:45 – 11:30: Santa Massenza

10:45 – 12:30: Bondone

12:00 – 14:45: Trento

14:40 – 16:25: Garda Trentino

15:20 – 16:35: Arrivo a Riva del Garda – Piazza III Novembre

Mercoledì 18 settembre:

09:00 – 10:15: Partenza per la terza tappa a Riva del Garda – Piazza III Novembre

09:40 – 11:25: Tremosine

11:45 – 14:00: Idro

13:35 – 15:20: Ledro

14:30 – 15:20: Arrivo a Riva del Garda – Piazza III Novembre

Giovedì 19 settembre:

09:00 – 10:15: Partenza per la quarta tappa a Riva del Garda – Piazza III Novembre

09:20 – 11:05: Arco

11:05 – 13:20: Brentonico

13:25 – 15:40: Malcesine

15:00 – 16:15: Arrivo a Riva del Garda – Piazza III Novembre