APT ALPE CIMBRA (TN) * SPETTACOLI: «“GABRY PONTE THE CONCERT“, A FOLGARIA IL 28 AGOSTO ORE 21.00»

12.14 - mercoledì 31 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Alpe Cimbra (TN) : il 28 agosto GABRY PONTE THE CONCERT a Folgaria in Trentino. Il 28 Agosto va in scena a Folgaria Gabry Ponte The Concert. Gabry Ponte è il DJ italiano più ascoltato al mondo su Spotify con oltre 3 MILIARDI di stream globali e 18 MILIONI di ascoltatori mensili. Conosciuto per i suoi successi iconici come “Blue (Da Ba Dee)” con gli Eiffel 65 e “Thunder” assieme a LUM!X, Gabry continua a dominare le classifiche con il suo sound unico. Dalle collaborazioni con artisti internazionali alle esibizioni nei più grandi festival del mondo, Gabry Ponte è l’emblema della dance Made in Italy che travalica i confini nazionali. Pronti a ballare?

Gabry Ponte sarà a Folgaria per una performance imperdibile.

Grazie ad un progetto congiunto tra Comune di Folgaria, ApT Alpe Cimbra e Ski Area Alpe Cimbra, con la collaborazione del nostro concittadino e produttore-compositore Alessandro Hueber, il 28 agosto 2024 ospiteremo al Palaghiaccio di Folgaria il concerto di Gabry Ponte, DJ di fama internazionale con il tour Gabry Ponte The Concert, afferma il Sindaco di Folgaria Michael Rech.

In un’estate costellata da grandi eventi l’arrivo di Gabry Ponte The Concert accenderà i riflettori sull’Alpe Cimbra e Folgaria per un finale di estate all’insegna del divertimento, afferma Gianluca Gatti Presidente ApT Alpecimbra.

Il concerto si svolgerà al PalaFolgaria con inizio dalle ore 21.00 con la DJ ONESOLO

I biglietti al costo di 25 euro sono disponibili fino ad esaurimento su ticketsms, sul sito alpecimbra.it e presso gli uffici Apt