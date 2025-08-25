APT ALPE CIMBRA (TN) * SCHERMA: «12ESIMA EDIZIONE DEL“ FOLGARIA FENCING CAMP“ DI ANDREA CASSARÀ, SABATO SI È CONCLUSA LA PRIMA SETTIMANA CON UNA COMPETIZIONE»

11.15 - lunedì 25 agosto 2025

Alpe Cimbra (TN): 12esima edizione del Folgaria Fencing Camp di Andrea Cassarà. Sabato 23 agosto 2025 si è conclusa con una competizione la prima delle due settimane della 12esima edizione del Folgaria Fencing Camp, collegiale di scherma che vede la partecipazione di oltre 500 atleti provenienti da ben 22 Paesi del mondo, organizzato dal pluricampione olimpico Andrea Cassarà. A rendere ancora più speciale la giornata è stata la presenza di numerose autorità che hanno voluto portare il loro saluto e il loro sostegno ai giovani schermidori. Hanno presenziato infatti l’Assessore allo Sport della Provincia Autonoma di Trento Mattia Gottardi, l’Assessore allo Sport del Comune di Folgaria Simone Cuel, il Presidente e il Direttore dell’Apt Alpe Cimbra Alessandro Casti e Daniela Vecchiato, il Delegato Provinciale della Federazione Italiana Scherma Giuseppe Lauria, il Consigliere della Federazione Italiana Scherma Elisa Albini e in qualità di ospite d’onore il Presidente Onorario della Federazione Italiana Scherma, il Maestro Giorgio Scarso.

Durante i saluti istituzionali è stato sottolineato il valore educativo e culturale della scherma, l’importanza del confronto internazionale e il ruolo centrale che Folgaria e la provincia di Trento stanno assumendo come punto di riferimento per la scherma giovanile nazionale e mondiale. In particolare, l’assessore Gottardi, nel sottolineare la centralità della Provincia autonoma di Trento nel panorama sportivo nazionale e nel ricordare che la sua provincia è la terza in Italia per attività sportiva, ha espresso grande apprezzamento per la Federazione Italiana Scherma, con cui auspica di poter stringere ulteriori rapporti futuri, e per il lavoro svolto da Andrea Cassarà e dal suo staff, arricchito dalla partecipazione di innumerevoli campioni nazionali e mondiali e da tecnici di altissimo livello. L’assessore allo sport Simone Cuel ha portato i saluti del sindaco Michael Rech e ha sottolineato come l’essere l’Alpe Cimbra Comunità Europea dello Sport 2025 trova in eventi come il Folgaria Fencing Camp un ulteriore motivo di orgoglio.

Le strutture sportive di cui dispone Folgaria consentono di ospitare nelle migliori condizioni eventi di grande importanza internazionale. Il legame con il Folgaria Fencing Camp è un legame di amicizia e aver visto crescere negli anni il camp di Andrea Cassarà ai livelli attuali è motivo di grande orgoglio. Il Presidente Apt Alpe Cimbra Alessandro Casti e il Direttore Daniela Vecchiato hanno sottolineato il profondo legame che da 12 anni ha la località con il Folgaria Fencing Camp che in queste settimane ha portato il movimento mondiale della scherma a Folgaria grazie alla grande professionalità dello staff tecnico capitanato dal plurimedagliato Andrea Cassara. È motivo di grande orgoglio per tutta l’Alpe Cimbra ospitare ogni anno questo bellissimo evento sportivo.

Il Presidente Onorario della Federazione Italiana Scherma Giorgio Scarso ha sottolineato che la sua presenza vuole essere un momento di attenzione nei confronti dell’iniziativa messa in campo da Andrea Cassarà e dal suo staff e un ringraziamento alla Provincia Autonoma di Trento per la disponibilità dimostrata su cui la Scherma Italiana può investire.

Il Maestro Scarso ha poi evidenziato l’aspetto tecnico e culturale che sono associati a questo sport. Di carattere tecnico ha sottolineato l’importanza della presenza di atleti che hanno ottenuto grandi risultati sia livello olimpico che mondiale e fungono da tutor e stimolo ai giovani atleti presenti al camp. Di carattere culturale invece il Maestro Scarso ha evidenziato con orgoglio come la presenza di molteplici atleti provenienti da culture diverse costituisce un’occasione di crescita e di confronto per i giovani atleti. Sul punto, il Presidente Scarso ha ricordato come circa 8 anni fa una delegazione di giovanissimi schermidori italiani andò in Qatar ove per la prima volta fu organizzato un allenamento congiunto tra atleti di sesso maschile e femminile rompendo un tabù che sembrava insuperabile in quel contesto. Il maestro Scarso ha infine concluso l’intervento portando i saluti del Presidente della Federazione Italiana scherma Luigi Mazzone e ringraziando gli amministratori locali per la loro sensibilità e attenzione riservata alla scherma italiana.

Il Delegato Provinciale di Trento Giuseppe Lauria ha concluso esprimendo soddisfazione nella nascente collaborazione che oggi si è concretizzata grazie alla presenza dell’assessore Gottardi col quale, unitamente ai massimi rappresentanti della Federazione, si sono immaginate future collaborazione. Il Folgaria Fencing Camp si conferma quindi non solo come un evento sportivo di altissimo livello, ma anche come un’occasione unica di incontro tra giovani, tecnici e istituzioni, nel segno della passione per la scherma e dei valori che questo sport incarna.