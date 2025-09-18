Popular tags:
APT ALPE CIMBRA (TN) * SAPORI D’AUTUNNO: «UN VIAGGIO TRA GUSTO, NATURA ED EMOZIONI AUTENTICHE»

17.15 - giovedì 18 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

L’autunno sull’Alpe Cimbra è un viaggio tra gusto, natura ed emozioni autentiche. Con la rassegna Sapori d’Autunno potrai assaporare i piatti tipici della tradizione trentina, preparati con prodotti a km 0: funghi, mele, zucche, castagne, selvaggina, formaggi e salumi locali.
Ricette che raccontano la storia della montagna, dalle versioni più semplici alle interpretazioni gourmet.

Ma non solo cucina: offerte speciali e pacchetti vacanza ti permettono di vivere l’Alpe Cimbra in questa stagione unica, tra foliage mozzafiato, escursioni nei boschi, esperienze culturali e momenti di relax.

Sapori d’Autunno è l’occasione perfetta per scoprire l’Alpe Cimbra attraverso la sua gastronomia, le tradizioni e le esperienze autentiche del territorio.

