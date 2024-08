APT ALPE CIMBRA (TN) * “POLENTA DI PATATE“: «LA QUARTA CONTESA AL RISTORANTE “MALGA MILLEGROBBE͘”, A LAVARONE (21/9)»

09.41 - martedì 20 agosto 2024

Alpe Cimbra (Tn): La contesa della Pult (polenta di patate) 4^ edizione Malga Millegrobbe Lavarone – sabato 21 settembre 2024 ore 10.00.

La Confraternita della Polenta di Patate nell’ambito delle iniziative volte alla valorizzazione del territorio, delle tradizioni e dell’identità enogastronomiche del Trentino, anche quest’anno organizza la terza gara gastronomica: “la contesa della Polenta di Patate”.

La quarta contesa avrà luogo presso il Ristorante “Malga Millegrobbe͘” località Millegrobbe a Lavarone, sabato 21 settembre 2024 a partire dalle ore 10.00, e la polenta dovrà essere preparata sul posto.

L’evento vuole far conoscere, promuovere, valorizzare ed esaltare la “Polenta di patate” detta anche “Pult”, le ricette culinarie che le sono proprie e i vari modi di preparazione.

La Polenta di Patate, chiamata “Pult” secondo la tradizione, è fatta di 3 ingredienti che non possono mai mancare:

– Patate di montagna, coltivate a 1000metri, senza nessun trattamento e raccolte in pieno autunno

– Porri di Nosellari, il sapore della tradizione centenaria

– Lardo, con la conservazione fatta come un tempo

La preparazione avverrà sulle Fornasele, le antiche stufe a legna, che sono poi l’ingrediente “segreto”

Alla contesa sono ammessi 12 partecipanti tra: ristoratori, albergatori operanti nella provincia di Trento e singoli cittadini che intendano dimostrare le proprie capacità culinarie. Si tratta di una manifestazione attraverso cui la “Confraternita della Polenta di patate” vuole valorizzare il territorio, le tradizioni e l’identità enogastronomica del Trentino e dell’Alpe Cimbra.. Il concorso assegnerà un premio alla migliore Polenta di Patate eletta ad insindacabile giudizio della giuria.

In caso di richieste di partecipazioni superiori, avranno diritto a partecipare i primi 12 richiedenti, farà fede la data di ricezione dei moduli di partecipazione. Eventuali proroghe saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti la manifestazione.

Saranno messe a disposizione dei partecipanti 12 stufe “fornasele”, ovvero una per ogni partecipante ammesso, il quale dovrà provvedere a portare tutto l’occorrente per la preparazione della polenta. Il concorrente dovrà inoltre provvedere anche alla legna per il fuoco.

La valutazione della polenta avverrà in maniera anonima, ovvero senza conoscere il nome del concorrente e sarà affidata ad una Commissione Giudicatrice (Giuria) di 9 membri nominata dagli Enti organizzatori così composta:

• Dal Gran Maestro della Confraternita della Polenta di Patate, o suo delegato

• Un rappresentante designato dall’Ordine delle Confraternite

• Un Amministratore locale e/o membro dell’APT d’ambito

• Un Giornalista

• Un delegato dell’Associazione Cuochi del Trentino

• Un Rappresentante delle categorie (albergatori, commercianti, artigiani ecc)

• Tre membri componenti la giuria popolare

Sarà compito degli organizzatori offrire alla Commissione Giudicatrice (Giuria) le vaschette numerate, contenenti la polenta in gara per la degustazione e le schede indicanti numero e spazio per le valutazioni ove apporre i singoli voti corredati da breve nota descrittiva. A fine gara la Commissione Giudicatrice (Giuria) si riunirà per effettuare lo spoglio delle schede e stilare la classifica. Saranno oggetto di valutazione del piatto in gara:

• Fedeltà alla tradizione del territorio

• Ingredienti provenienti per la maggior parte dal territorio Trentino (possibilmente documentabili)

• Originalità nella rivisitazione a patto che siano elaborate con prodotti tipici del Trentino

• Armonia e gusto del piatto (profumo, cottura, sapidità, succulenza, ecc);

• Genuinità dei prodotti utilizzati;

• Esecuzione

Al termine della contesa verrà effettuata la proclamazione e la premiazione del vincitore.

La manifestazione sarà allietata dal complesso musicale Tirock Band. Vi aspettiamo numerosi ad assistere alla sfida, al termine della quale sarà possibile consumare il Piatto della della Contesa: Pult, tonco del pontesel, e altre specialità.