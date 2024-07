APT ALPE CIMBRA (TN) * MONDO RURALE: «A S. SEBASTIANO TORNA LA “FESTA DEI PASTORI“, CON MUNGITURA E PREPARAZIONE FORMAGGIO (4/8)»

18.33 - martedì 30 luglio 2024

Alpe Cimbra (Tn): a San Sebastiano torna il 04 agosto la Festa dei pastori. Torna a San Sebastiano il 4 agosto lungo le vie del centro la Festa dei Pastori, la manifestazione dedicata al mondo rurale e della pastorizia organizzata dal Gruppo Giovani di San Sebastiano in collaborazione con l’Azienda per il Turismo Alpe Cimbra. La celebrazione dell’antica arte della pastorizia sarà la protagonista della Festa dei Pastori, dove attraverso dimostrazioni e laboratori verranno fatte rivivere le antiche pratiche della mungitura a mano e della preparazione del formaggio.

Durante la giornata molte sono le attività proposte per riviere i tempi antichi con i laboratori per i bambini dedicati al magico mondo della lana e il racconto della storia di San Sebastiano, la dimostrazione dei falegnami e la Caccia al Tesoro del Mülpoch, una divertente attività da farsi percorrendo il sentiero del Mülpoch appena inaugurato e attività da non perdere il trekking con le caprette in compagnia del Pastore Serafino di Maso Guez

Dalle ore 11.30 sarà possibile anche degustare i piatti di montagna accompagnati da una buona polenta fumante fatta a mano direttamene sul fuoco e dalle 15.30 fare una gustosa merenda con la Vuechez dolce tipico dai sapori di una volta.

“La Festa dei Pastori è innanzi tutto la festa della Comunità di San Sebastiano che sarà protagonista in prima persona per dar vita ad un evento che ricorda il nostro passato, le nostre radici ma anche il nostro presente.

Il Gruppo giovani San Sebastiano è impegnato in molte iniziative, tra le quali questa festa è la recente inaugurazione del sentiero tematico del Mülpoch , volte a valorizzare questo angolo di paradiso dell’Alpe Cimbra e del Trentino”, afferma Simone Cuel presidente gruppo giovani San Sebastiano

“Gli eventi soprattutto quelli legati alle tradizioni e alla cultura sono un’occasione importante per far conoscere l’identità storica del nostro territorio e un’occasione importante per coinvolgere in maniera autentica gli ospiti presenti sull’Alpe Cimbra”, afferma Daniela Vecchiato Direttore APT Alpe Cimbra

Programma

DOMENICA 04.08.2024

Ore 10.30 trekking con le caprette

Ore 11.30 apertura cucina

Ore 13.30 dimostrazione casearia

Ore 14.00 caccia al tesoro del Mülpoch

Ore 15.30 Viva la Vuechez

Ore 16.00 Falegnami all’opera

Ore 16.30 Mungitura a mano

Ore 17.00 La Storia di San Sebastiano

Ore 17.30 Lavoretti con la lana

I laboratori sono a numero chiuso ed è necessaria l’iscrizione sul sito