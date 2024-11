APT ALPE CIMBRA (TN) * MERCATINO NATALE: «PROFUMI – SUONI – COLORI ACCOGLIERANNO I VISITATORI IN UN’ATMOSFERA MAGICA, A LAVARONE (30/11 – 5/1)»

18.45 - venerdì 15 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Alpe Cimbra (Tn): Dal 30 novembre al 5 gennaio si accendono le luci sul Mercatino di Natale di Lavarone

É stata scelta la Frazione di Bertoldi per il suo fiabesco centro storico, caratterizzato da luci soffuse, stradine che si snodano tra volti antichi dedicati un tempo alle attività rurali, dove il tempo sembra essersi fermato al secolo scorso.

Questo affascinante evento, a cui parteciperanno numerosi espositori, sarà l’occasione perfetta per immergersi nell’atmosfera natalizia e scoprire prodotti artigianali unici e prelibatezze gastronomiche. I visitatori potranno passeggiare tra le suggestive casette in legno e gli antichi volti decorati a festa, dove sarà possibile acquistare regali originali, decorazioni per l’albero di Natale, artigianato locale, dolci tradizionali e molto altro ancora.

Oltre ai prodotti tipici, sarà possibile degustare specialità culinarie della tradizione natalizia, come vin brulé, cioccolata calda, dolci natalizi e piatti tipici della stagione. Profumi, suoni e colori accoglieranno i visitatori in un’atmosfera magica: il profumo di vin brulé, cannella e spezie, lo strudel appena sfornato e gli strauben, i saporiti canederli e la calda polenta. I colori delle casette di legno illuminate da piccole luci e degli antichi “volti” addobbati a festa contribuiranno a creare un’atmosfera incantevole.

Il Mercatino prende vita all’interno dell’antico borgo dei Bertoldi “veci”, snodandosi nelle viuzze di questo suggestivo borgo di montagna situato a 1200 metri di altitudine. Gli alberelli addobbati con piccole luci rendono ancora più suggestivo l’antico borgo, mentre varie bancarelle offrono ai visitatori idee regalo uniche e originali. E’ proprio la location che ospita il mercatino a renderlo particolarmente suggestivo.

Al Mercatino di Natale di Lavarone una pausa golosa è d’obbligo: dal caldo vin brulé, sia di vino che di mele, alla cioccolata calda, dai piatti tradizionali ai dolcetti delle feste. Tantissime prelibatezze da gustare, ma anche da portare a casa o da mettere sotto l’albero come regalo speciale. I Mercatini di Natale in Trentino offrono l’occasione perfetta per assaporare i sapori locali e scoprire prodotti unici, ideali per sorprendere amici e familiari con doni originali e autentici.

Quest’anno oltre a tantissimi eventi e iniziative che si susseguiranno durante tutte le giornate di apertura, da non perdere il giorno 21 dicembre la Sfilata dei KRAMPUS della compagnia Toatnroscht Tuifl Buchholz di Salorno con il loro costume tradizionale è caratterizzato da corna animali, pellicce maleodoranti, campanacci pesanti e fruste di betulla si divertono a spaventare grandi e piccini. I Krampus sono la controparte di San Nicolò.

La leggenda narra che nei periodi di carestia i giovani del paese si vestissero con pellicce e corna di animali per terrorizzare e derubare gli abitanti dei paesi vicini. Tra di loro però c’era un impostore: il diavolo in persona. Venne quindi chiamato il vescovo Nicola per esorcizzare questa presenza. Accompagnati dai rumori dei campanacci attraverseranno il Borgo dei Bertoldi Veci “spaventando”

•30 novembre – 01 dicembre 2024

•07 – 08 dicembre 2024

•14 – 15 dicembre 2024

•Dal 21 al 24 dicembre 2024

•Dal 26 dicembre 2024 al 05 gennaio 2025

Dalle ore 11.00 alle 19.00

Date e orari di apertura:

•30 novembre – 01 dicembre 2024

•07 – 08 dicembre 2024

•14 – 15 dicembre 2024

•Dal 21 al 24 dicembre 2024

•Dal 26 dicembre 2024 al 05 gennaio 2025

Dalle ore 11.00 alle 19.00

CALENDARIO EVENTI del MERCATINO DI LAVARONE 2024-2025

30.11.2024

•11.00-19.00: Vendita di corone e decorazioni natalizie con la CROCE ROSSA ALTIPIANI e laboratorio creativo per bambini dalle ore 15.00

•16.00-19.00: Musiche natalizie con ZAMPOGNA E FISARMONICA

01.12.2024

•11.00-19.00: Vendita di corone e decorazioni natalizie con la CROCE ROSSA ALTIPIANI e laboratorio creativo per bambini dalle ore 15.00

•17.30: Concerto itinerante del CORO STELLA ALPINA di Lavarone

07.12.2024

•11.00-19.00: Giretti con FORST il PONY lungo le vie del mercatino

•dalle 16.00: Dimostrazione e degustazione di polenta di patate con la CONFRATERNITA DELLA POLENTA DI PATATE

•16.00-19.00: Musiche natalizie con ZAMPOGNA E FISARMONICA

08.12.2024

•11.00-19.00: Giretti con FORST il PONY lungo le vie del mercatino

•16.00-19.00: Musica itinerante con le fisarmoniche di Alex e Roberto

14.12.2024

•16.00-19.00: Musica itinerante con le fisarmoniche de I VAGABONDI

15.12.2024

•16.00-19.00: Musica itinerante con le fisarmoniche de I VAGABONDI

•17.30: Dimostrazione di intaglio del legno con motosega con il giovane boscaiolo DB ALBI

21.12.2024

•17.00: Sfilata dei KRAMPUS

22.12.2024

•17.30: Concerto della BANDA FOLK di Folgaria

23.12.2024

•17.30: Concerto itinerante del CORO FONTANELLE di Lavarone

24.12.2024

•17.30: Arriva BABBO NATALE lungo le vie del mercatino

26.12.2024

•15.30-16.30: Letture animate nei borghi per bambine e bambini con Valentina

•dalle 15.00: Giretti con FORST il PONY lungo le vie del mercatino

27.12.2024

•16.00-19.00: Musica itinerante insieme a GLI ZAMPOGNARI DELLE DOLOMITI

•dalle 15.00: Giretto con il FORST il PONY lungo le vie del mercatino

•dalle 16.00: Dimostrazione e degustazione di polenta di patate con la CONFRATERNITA DELLA POLENTA DI PATATE

28.12.2024

•17.30: Concerto itinerante del CORO STELLA ALPINA di Lavarone

•dalle 15.00: Giretti con FORST il PONY lungo le vie del mercatino

29.12.2024

•17.30: Dimostrazione di intaglio del legno con motosega con il giovane boscaiolo DB ALBI

•dalle 15.00: Giretti con FORST il PONY lungo le vie del mercatino

30.12.2024

•dalle 15.00: Giretti con FORST il PONY lungo le vie del mercatino

31.12.2024

•dalle 15.00: Giretti con FORST il PONY lungo le vie del mercatino

01.01.2025

•dalle 15.00: Giretti con FORST il PONY lungo le vie del mercatino

02.01.2025

•dalle 15.00: Giretti con FORST il PONY lungo le vie del mercatino

•15.30-16.30: Letture animate nei borghi per bambine e bambini con Valentina

02.01.2025

•16.00-19.00: Musica itinerante con le fisarmoniche de I VAGABONDI

03.01.2025

•dalle 15.00: Giretti con FORST il PONY lungo le vie del mercatino

•16.00-19.00: Musica itinerante insieme a GLI ZAMPOGNARI DELLE DOLOMITI

04.01.2025

•dalle 15.00: Giretti con FORST il PONY lungo le vie del mercatino

•16.00-19.00: Musica itinerante con le fisarmoniche di Alex e Roberto

05.01.2025

•dalle 15.00: Giretti con FORST il PONY lungo le vie del mercatino

•16.00-19.00: Musica itinerante con le fisarmoniche de I VAGABONDI

•17.30: Arriva la BEFANA lungo le vie del mercatino