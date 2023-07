APT ALPE CIMBRA (TN) * “LATTE IN FESTA“: « PATRIMONIO LATTIERO CASEARIO E DELL’AGRICOLTURA DI MONTAGNA, AL PARCO PALÙ DI LAVARONE (29-30/7) »

11.49 - mercoledì 26 luglio 2023

Torna sabato 29 e domenica 30 luglio 2023 “Latte in Festa” al Parco Palù di Lavarone, la manifestazione dedicata al mondo del latte organizzata dall’Azienda per il Turismo Alpe Cimbra in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e all’Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento e il Comune di Lavarone. L’Oro Bianco dell’Alpe Cimbra, il latte e tutti i suoi gustosi derivati, protagonisti di due giornate per la valorizzazione del patrimonio lattiero caseario e dell’agricoltura di montagna.

Protagonista assoluto il latte e i formaggi, in particolare il formaggio Vézzena uno dei più antichi della tradizione casearia trentina tutelato da un Presidio Slow Food. Nel villaggio del latte verranno organizzati laboratori tematici a cura dell’Associazione Donne in Campo del Trentino e l’Associazione L’Ortazzo. E per portarsi a casa i sapori della Dispensa dell’Alpe Cimbra sarà presente il Mercato della Terra con i produttori che aderiscono alla Comunità Slow Food per lo sviluppo agroculturale degli Altipiani Cimbri.

Durante le due giornate tantissimi laboratori per i bambini per scoprire il magico mondo dell’alpeggio e della montagna in generale.

Per portarsi a casa i sapori dell’Alpe ad animare il villaggio durante le due giornate saranno presenti gli stand del Mercato della Terra dove incontrare i produttori a km zero e scoprire le bontà genuine dell’Alpe Cimbra. Sui banchi del Mercato della terra si trovano solo prodotti locali, freschi e stagionali che rispettano l’ambiente e il lavoro dei produttori; sono proposti a prezzi equi, per chi compra e per chi vende. I protagonisti sono i piccoli produttori e gli artigiani del cibo che possono garantire e raccontare in prima persona la qualità dei loro prodotti. Oltre al Mercato della Terra ci saranno anche dei truck dove sarà possibile mangiare, delle postazioni dove sarà possibile degustare una buona polenta in abbinata a del formaggio preso direttamente dai banchi del mercato e vini trentini in abbinamento al cibo.