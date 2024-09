APT ALPE CIMBRA (TN) * “LA FORESTA DEGLI INNOVATORI“: «CONCERTO FINALE DI GIO EVAN, A FOLGARIA – BASE TUONO (21/9) »

09.09 - giovedì 12 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Per VAIA e i suoi partner, essere ecosistema significa che tutti – nessuno escluso – giocano una parte nella grande sfida dell’innovazione. E noi vogliamo fare la nostra parte per ispirare le persone ad agire, perché dall’azione dei singoli nasce il benessere della comunità. Questo è l’ecosistema VAIA, di cui vogliamo rendervi protagonisti.

Non sarà solo un grande spazio di idee e di networking, con innovatori d’eccezione.

Non sarà solo un impegno per generare un impatto sul territorio e le comunità delle Dolomiti.

Non sarà solo un’occasione da comunicare sui social e da rendicontare nel report di sostenibilità.

Sarà soprattutto un messaggio al mondo, forte e chiaro: noi vogliamo essere ecosistema, nessuno escluso!

La foresta degli Innovatori è aperta a tutti, vicini e lontani: insieme lasceremo il segno! Folgaria non per tutti è vicina, ma il tema di quest’anno è “Essere Ecosistema, nessuno escluso”. Per questo abbiamo pensato anche a chi non potrà venire il 21 settembre: per chi ha il matrimonio del secolo proprio quel giorno, per chi purtroppo deve lavorare anche nel weekend, per chi non se la sente di affrontare un lungo viaggio… una soluzione c’è!

Sarà possibile seguire le dirette di talk, attività e il concerto di Gio Evan sui nostri canali social, insieme ad interviste, contenuti speciali ed interagire sempre con noi che faremo di tutto per regalarvi l’atmosfera magica di Base Tuono.

Inoltre, potrete essere protagonisti a distanza della Foresta degli Innovatori 2024 acquistando una t-shirt e un albero che noi pianteremo per voi proprio il 21 settembre. Abbiamo un obiettivo straordinario da raggiungere insieme: più di 1.000 alberi piantati in un solo giorno! E la maglietta ? Un altro modo per comunicare al mondo che siete Vaier, dentro e fuori! L’evento è gratuito previa iscrizione e si svolgerà sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo