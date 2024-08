APT ALPE CIMBRA (TN) * “INCONTRI D’AUTORE”: «CON FABIO MARCHESE RAGONA E MARCO POZZA, A LAVARONE 19/8»

07.07 - giovedì 15 agosto 2024

Alpe Cimbra (Tn): Lunedì 19 agosto 2024, ore 17.15 Lavarone Gionghi (TN), Piazza del Municipio/Centro congressi ad “Incontri d’autore” FABIO MARCHESE RAGONA e MARCO POZZA. Saranno due gli ospiti di Incontri d’Autore per l’evento di lunedì 19 agosto 2024 alle ore 17.15 quando sul palco allestito nella Piazza del Municipio di Gionghi, Lavarone (o su quello dell’adiacente Centro Congressi secondo condizioni meteo) saliranno Fabio Marchese Ragona e Marco Pozza, a dialogare con Fausta Slanzi, giornalista trentina e moderatrice che da anni accompagna i pomeriggi della storica rassegna letteraria della stagione estiva dell’Alpe Cimbra.

Fabio Marchese Ragona, una laurea specialistica seguita dal master all’Università IULM di Milano, è un giornalista e vaticanista. Conduttore del programma Stanze Vaticane su TGcom24 e dell’intervista a Papa Francesco del gennaio 2021, in onda nella prima fascia serale di programmazione televisiva. Già autore tra gli altri titoli, nel 2018, per San Paolo Edizioni di Tutti gli uomini di Francesco. I nuovi cardinali si raccontano a Lavarone presenta Life. La mia storia nella Storia (HarperCollins Italia, 2024) un lavoro a due voci, quella del narratore che dialoga e raccoglie e quella, eccezionale, del Santo Padre che per la prima volta ripercorre e racconta la sua vita dal 1939 con l’inizio del secondo conflitto mondiale fino ad oggi.

Marco Pozza è sacerdote e parroco del carcere Due Palazzi di Padova, teologo, giornalista con un master conseguito presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma e conduttore su Rai1 de Le ragioni della speranza, la rubrica settimanale del programma A Sua immagine. Autore letterario e di quattro conversazioni con Papa Francesco divenute altrettanti libri, da Quando pregate dite Padre nostro (2017) a Dei vizi e delle virtù (2021) editi da Rizzoli, don Pozza porterà sul palco di Incontri d’autore Lupa di mare. La ragazza di Nazareth che sfidò Dio (Il Pellegrino, 2024), il racconto della vita di Maria, prima che diventasse la figura che tutti conosciamo, la Madonna.

La rassegna prosegue fino al 26 agosto con altri incontri che dopo Daniel Lumera, Enrico Galiano, Carlo Cottarelli, Serena Bortone, Maurizio De Giovanni, Antonella Viola vedrà anche Sigfrido Ranucci, tra gli altri.

Incontri d’Autore è la rassegna organizzata dal Comune di Lavarone e dalla Biblioteca comunale “Sigmund Freud” in collaborazione con la Libreria Giunti al Punto di Asiago, l’Azienda per il turismo Alpe Cimbra, l’Ufficio per il Sistema Bibliotecario Trentino, la Fondazione Belvedere-Gschwent, l’Associazione Il Respiro degli alberi, la Sezione di Lavarone della SAT, il Centro di documentazione Benedetti Michelangeli, la Piccola libreria di Levico Terme, la Comunità Slowfood per lo sviluppo argrocolturale degli Altipiani Cimbri. La manifestazione è realizzata grazie al sostegno della Regione Trentino Alto Adige Sudtirol e della Cassa Rurale Vallagarina. Media partner è il portale di arte e cultura crushsite.it, sponsor Gioiello Italiano di Creazzo (VI).

L’ingresso è come sempre libero.