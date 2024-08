APT ALPE CIMBRA (TN) * GRANDI EVENTI MUSICALI: «SI PARTE IL 9 AGOSTO CON IL CONCERTO DEI “NOMADI“, AL PALAFOLGARIA ORE 21.00»

19.20 - giovedì 8 agosto 2024

Alpe Cimbra (Tn): un’estata ricca di kermesse musicali di alto livello. E’ un palinsesto incredibile quello che attende gli ospiti sull’Alpe Cimbra. I grandi eventi musicali, e non solo, saranno il modo per ringraziare i tanti ospiti che sceglieranno l’Alpe Cimbra per Ferragosto e per le settimane successive.

Si parte il 9 agosto con il concerto dei Nomadi al PalaFolgaria alle ore 21.00, un gruppo che ha un legame di amicizia profondo con la località Trentina I Nomadi fanno parte della storia di Folgaria: una storia fatta di musica ma soprattutto di grandi amicizie.

Un legame che ha avuto inizio con il famoso concerto di Nosellari l’8 agosto 1988 prima e indimenticabile data sul territorio, e che dura fino ad oggi con delle date salienti e concerti memorabili: nel 2008 tre date per festeggiare i 45 anni dei Nomadi, Il 10 agosto 2014 il Concerto per la pace a Passo Coe per celebrare i cent’anni dalla fine della prima guerra mondiale (in tale occasione oltre 10.000 persone parteciparono al concerto)

Il 9 Agosto alle ore 21.30 i Nomadi ritornano a Folgaria per una serata di grande musica. Con questo concerto il Comune di Folgaria, la FolgariaSki, l’ApT Alpe Cimbra e le Associazioni vogliono ricordare, gli indimenticabili Mauro Marzari, Ferdinando Rella, Elvino Castellazzi

Il 10 agosto alle ore 21.00 in Piazza Marconi a Folgaria un concerto magistrale della Banda Folcloristica di Folgaria che per festeggiare il suo Centenario porterà in scena un concerto inedito e innovativo, uno spettacolo in cui la musica si sposa col racconto degli eventi che hanno segnato la nostra storia. Una commedia musicale o un concerto drammaturgico che ci parla del nostro passato guardando al futuro, che ci racconta una bella storia facendoci ridere in compagnia.”

Per realizzare questo impegnativo progetto è stato coinvolto Marco Somadossi che ha composto le musiche originali e la scrittrice Luisa Pachera che ha scritto la sceneggiatura e curato la regia dello spettacolo “Cent’anni e non li dimostra”. Coinvolti in prima persona sono gli attori della compagnia teatrale locale La Zinzola, alcuni dei quali sono parte integrante della banda stessa

L’11 agosto Fantasia Disney live in concert a Folgaria: in questo straordinario spettacolo le immagini del film Disney “Fantasia!” verranno accompagnate dall’Orchestra delle Alpi che suonerà alcuni pezzi di musica classica.

Nel centenario della fondazione della Disney, Euritmuscelebra questo percorso artistico proponendo Fantasia Live in Concerto.

In questo straordinario spettacolo, dunque, le animazioni originali del film saranno accompagnate dall’esecuzione dal vivo delle pagine immortali della musica classica da cui è tratta la sua colonna sonora: mentre l’Orchestra delle Alpi suonerà alcuni dei capolavori di compositori come L. v. Beethoven, P. I. Tchaikovsky e A. Ponchielli, alle sue spalle, su un maxischermo, le emozionanti immagini originali di Fantasia! travolgeranno il pubblico in un’esperienza unica.

Per la gioia dei più piccoli arriva a Folgaria il concerto di Lucilla il 14 agosto in piazza Marconi alle ore 20.30 : Uno show divertente, coinvolgente ed interattivo, pensato per stupire i bambini e portare allegria a tutta la famiglia, con canzoni, coreografie da ballare col pubblico e tante sorprese. Non resta altro che correre a teatro e divertirsi perché “Lucilla viene dal sole portando raggi di felicità per giocare e cantare con i bambini!”.

Il 13 Agosto i riflettori si accendo sul meraviglioso lago di Lavarone con l’vento IL SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZAESTATE dove gli “Incanti Barocchi” e famosissimo “Piano Sky” daranno vita a magiche atmosfere. Lo sfarzo e la sontuosità del 700 diventano con Incanti Baroccchi una scenografica sfilata di artisti di strada sui trampoli, uno spettacolo itinerante musicale, un’ animazione di trampolieri luminosi. Un’animazione con artisti di strada, acrobati, musica e movimento che riporta al barocco veneziano arricchita dalla bellezza dei trampolieri luminosi.

Incanti Barocchi è in assoluto la parata di acrobati su trampoli musicale e itinerante più bella in assoluto tra gli spettacoli di trampolieri luminosi, arricchita da suggestive musiche.

Il 17 agosto a Malga Laghetto- Avez del Prinzep a Lavarone sarà la volta dello spettacolo Anima

Una performance tra teatro e musica tra la regia di Andrea Brunello e la direzione musicale di Giovanni Costantini che porta il pubblico dentro la storia di ANIMA.

La storia della rigenerazione dell’Avez del Prinzep raccontata con gli strumenti ricavati dal suo legno. Con il Quartetto ANIMA (Elisa Cecchini violino, Marianna Vidale violino, Leila Cattani viola, Carolina Talamo violoncello), Stefano Rossi (corno delle Alpi), Tiziano Gonella (percussioni), Marco Albino Ferrari (narratore), Giovanni Costantini (direttore). Testi di Marco Albino Ferrari, musiche originali di Giovanni Bonato, regia di Andrea Brunello – Arditodesìo.

Il 25 agosto si sale in quota al Forte Dosso delle Somme con il concerto “Da Bach ai Queen… come in un film” alle ore 11.00

L’Ensamble “Girolamo Frescobaldi” presenta una serie di concerti inseriti nello storico contesto delle fortezze della Grande Guerra dell’Alpe Cimbra. “Da Bach ai Queen… come in un film” è una produzione con le più famose colonne sonore di celebri compositori, da Ennio Morricone, ad Augusto Martelli e film celebri come Titanic, Star Wars, James Bond… il tutto arricchito da cover dei Beatles, Procol Harum, Europe ed altre celebri band.

Tutte le date dell’Alpe Cimbra:

Gran chiusura di questa ricca Kermesse musicale il 28 agosto con Gabry Ponte The Concert al PalaFolgaria

Gabry Ponte è il DJ italiano più ascoltato al mondo su Spotify con oltre 3 MILIARDI di stream globali e 18 MILIONI di ascoltatori mensili. Conosciuto per i suoi successi iconici come “Blue (Da Ba Dee)” con gli Eiffel 65 e “Thunder” assieme a LUM!X, Gabry continua a dominare le classifiche con il suo sound unico. Dalle collaborazioni con artisti internazionali alle esibizioni nei più grandi festival del mondo, Gabry Ponte è l’emblema della dance Made in Italy che travalica i confini nazionali. Il concerto è preceduto dalle ore 21.00 dal concerto della dj ONeSolo