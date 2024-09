APT ALPE CIMBRA (TN)* GOLF: «AL CLUB DI FOLGARIA TORNA LA II EDIZIONE “PRO-AM 2024”, 18 LE SQUADRE CHE SCENDERANNO IN CAMPO»

12.12 - mercoledì 4 settembre 2024

Si gioca martedì 10 settembre al Golf Club Folgaria a Costa uno dei classici appuntamenti golfistici estivi targati Alpe Cimbra. Saranno 18 le squadre che scenderanno in campo sullo sfidante percorso del Golf Club Folgaria -diventato negli anni un punto di riferimento per tantissimi giocatori italiani ed esteri che scelgono di vivere la montagna all’insegna del golf- in occasione della gara a squadre Pro-Am Alpe Cimbra 2024.

L’evento nasce dalla collaborazione tra il Golf Club Folgaria e l’APT Alpe Cimbra da sempre impegnati nella promozione e valorizzazione della golf experience sul territorio di Folgaria.

La gara a squadre, formate da un professionista e 4 giocatori amateur, si svolgerà sulla distanza di 18 buche, formula medal, 2 risultati su 5, tour scramble best tee-shot. Nella classifica a squadre saranno premiati i primi tre team classificati, mentre nella classifica dedicata ai professionisti i primi tre classificati.

Moltissimi gli omaggi per i partecipanti ed i premi in palio per i vincitori messi a disposizione dai prestigiosi partner di quest’edizione, tra cui Ceccato Automobili che sarà presente con l’esposizione di alcune autovetture, ACI Automobile Club d’Italia, Generali, Blackfin Eyewear con i suoi occhiali da sole in titanio, WaterRower Nohr che produce attrezzi fitness di design in legno massello, Oxeego Sportswear, Hurom Italia, oltre a Vaia, azienda che si occupa di sostenibilità ambientale nonché promotrice del Festival degli Innovatori che si terrà proprio a Folgaria sabato 21 settembre.

Al termine della gara, tutti i partecipanti saranno ospiti, dopo la premiazione, al Maso Spilzi per un cocktail di fine gara. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Segreteria del Golf Club Folgaria: Tel 0464/720480 – Mail segreteria@golfclubfolgaria.it