APT ALPE CIMBRA (TN) * “FOLGARIA STREET FOOD EVENT“: «L’EVENTO GASTRONOMICO DEDICATO AL CIBO DI STRADA, MARTEDÌ 27 AGOSTO»

14.02 - martedì 20 agosto 2024

Alpe Cimbra (tn): a Folgaria la prima edizione del Folgaria Street Food Event Martedì 27 agosto. In questa calda estate continua sull’Alpe Cimbra la proposta di nuovi eventi nel centro di Folgaria in collaborazione con il Comune di Folgaria e il Consorzio Voglia di Folgaria.

Martedi 27 agosto dalle ore 17.00 alle ore 20.00 i ristoranti e bar dell’Alpe Cimbra scendono in strada con una proposta nuova e originale: Folgaria Street Food Event.

Un evento gastronomico dedicato al cibo di strada, accompagnato da momenti musicali folkloristici e da un allestimento all’insegna della tradizione e degli antichi mestieri. I ristoratori daranno vita ad una apericena lungo le vie del centro di Folgaria per farvi gustare i migliori piatti della tradizione Trentina accompagnati dai vini del Trentino e dalle profumate birre artigianali. Un pomeriggio in cui i sapori della tradizione, la musica e il divertimento daranno vita ad una e vera propria festa!