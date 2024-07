APT ALPE CIMBRA (TN) * FOLGARIA: «ARRIVA UN FINE SETTIMANA ALL’INSEGNA DEL BUON CIOCCOLATO ARTIGIANALE (19-20-21 LUGLIO)»

09.50 - giovedì 18 luglio 2024

Sull’Alpe Cimbra mille emozioni tra natura, sport e relax! Tanti appuntamenti da non perdere:

VENERDI’19- DOMENICA 21 LUGLIO

FOLGARIA, P.ZZA SAN LORENZO

CHOCO MOMENTS

Arriva a Folgaria il 19-20-21 luglio, un fine settimana all’insegna del buon cioccolato artigianale.

Un evento goloso che trasformerà il centro di Folgaria in un laboratorio a cielo aperto, invaso dai profumi e dai sapori del “cibo degli dei”.

Tre giorni di eventi! Un’edizione ricca di sorprese e un’occasione imperdibile per assaggiare il migliore cioccolato di qualità italiano e perdersi tra le tante raffinate creazioni, frutto dell’estro e della passione dei migliori maestri cioccolatieri d’Italia, grazie alla mostra-mercato del cioccolato con stand sempre aperti e il suo ricco assortimento di gustose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili e liquori al cioccolato.

Inoltre, saranno presenti laboratori per bambini, lezioni per adulti, show cooking e tanto altro!

Programma

Choco Baby: tutti i giorni dalle 15:30 alle 17:30

Laboratorio dedicato ai bambini per imparare a realizzare i cioccolatini; 7€ a bambino; durata 15-20 minuti; prenotazione non necessaria

Cooking Show: creazioni live

Venerdì ore 18:00: come nasce una sacher?

Sabato ore 15:00: realizzazione della pralina di Folgaria con ingrediente tipico della zona

Sabato ore 18:00: realizzazione della tavoletta di cioccolato da record da 10 mt

Domenica ore 15:00: come nasce una pralina?

Lezioni di cioccolato

Sabato e domenica dalle 10 alle 12: corso di lavorazione del cioccolato per principianti; 30€ a persona con prenotazione obbligatoria tramite e-mail a giancarlo.maestrone@gmail.com

Stand aperti

Venerdì 9:30 – 19:30

Sabato 9:30 – 19:30

Domenica 9:30 – 19:30

Tavoletta da guiness

Sabato ore 18.30, 10 metri di cioccolato

INFO: www.chocomoments.it | FB: @Chocomoments Fabbrica del Cioccolato

VENERDI’ 19-DOMENICA 25 AGOSTO

ALPE CIMBRA

DA BACH AI QUEEN … COME IN UN FILM

L’Ensamble “Girolamo Frascobali” presenta una serie di concerti inseriti nello storico contesto delle fortezze della Grande Guerra dell’Alpe Cimbra. “Da Bach ai Queen… come in un film” è una produzione con le più famose colonne sonore di celebri compositori, da Ennio Morricone, ad Augusto Martelli e film celebri come Titanic, Star Wars, James Bond… il tutto arricchito da cover dei Beatles, Procol Harum, Europe ed altre celebri band.

Tutte le date dell’Alpe Cimbra:

29.06 Forte Werk – Luserna alle ore 16.00

19.07 Castel Vigolo – Alt. della Vigolana 18.15

27.07 Forte Werk – Luserna alle ore 16.00

25.08 Forte Dosso delle Somme – Folgaria ore 11.00

*punto di ritrovo direttamente alle location indicate

**Forte Dosso delle Somme è raggiungibile, in parte, prendendo la seggiovia a Serrada (biglietto da acquistare in loco)

*partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria

Info: APT Alpe Cimbra 0464724100 o info@alpecimbra.it

info e iscrizioni: info@sciclublevico.com o su WWW.SCICLUBLEVICO.COM

SABATO 20 LUGLIO

FOLGARIA, PASSO COE

NOTTURNA A BASE TUONO

Visita in notturna a Base Tuono – Passo Coe. Una visita sotto le stelle, all’interno della base NATO americana. Missili puntati al cielo, hangar, bunker, carri elettronici, radar e terrapieni evocano l’«equilibrio del terrore», la tensione tra Est e Ovest del mondo, la soglia sull’olocausto nucleare. Sarete accompagnati dalla guida alla scoperta dei segreti della Guerra Fredda. Al termine della visita una degustazione enogastronomica con vini trentini e prodotti km0 il tutto coronato dalle luci soffuse delle lanterne e dalle stelle.

Ore: 21.00

Luogo: Base Tuono, Passo Coe

Prezzo: biglietto adulto €15,00, biglietto bambino 6-10 anni €10,00

Maggiori informazioni: presso gli uffici APT 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

SABATO 20 LUGLIO

LAVARONE, LAGO NORD

ALPE CIMBRA 4 ALL PRESENTA ARIA PURA

ALPE CIMBRA 4ALL PRESENTA ARIA PURA

Una giornata per testare le carrozzine superleggere Aria insieme ai propulsori Klaxon nel suggestivo contesto del Lago di Lavarone

Potrai provare anche il Kayak e l’Handbike insieme alla scuola Scie di Passione.

Evento gratuito

Luogo: Lago di Lavarone, vicino a Bazzario Bistrò Suites

Ore: dalle ore 10.00 alle ore 17.00

Maggiori informazioni e prenotazioni: 333 3218665

DOMENICA 21 LUGLIO

LAVARONE-CENTRO SPORTIVO MOAR

RITIRO A.S CITTADELLA

Sarà sempre Lavarone ad accogliere la squadra granata anche nel ritiro estivo 2024.

Il paese trentino ospiterà l’ A.S. Cittadella dal 21 luglio al 3 agosto 2024, poi il rientro a Cittadella per le prime gare ufficiali della nuova stagione.

Una presenza consolidata da molti anni a testimoniare le ottime condizioni che da sempre la squadra trova a Lavarone e che garantiscono sia per strutture sportive sia per accoglienza la giusta ricarica di questi grandi campioni.

AMICHEVOLI che si giocheranno a Lavarone

21.07 A.S.D. Alpe Cimbra vs Cittadella alle ore 17.00

24.07 Cittadella vs Real Vicenza alle ore 17.00

26.07 Cittadella vs Este alle ore 17.00

31.07 Cittadella vs Virtus V. Verona alle ore 17.00

INFO

Apt Alpe Cimbra

0464 724100

info@alpecimbra.it

MUSEI – ESPOSIZIONI

FOLGARIA

BASE TUONO – Alpe di Coe

A pochi chilometri di distanza da Folgaria, nei pressi di lago Coe, si erge Base Tuono, allestimento nel suo genere unico in Europa, racconta un’altra guerra, fortunatamente non combattuta, la Guerra Fredda.

Aperto tutti i giorni con orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Informazioni tel. 348 1943926 – 347 5402673 oppure info@basetuono.it – www.basetuono.it

CASA MUSEO CIRILLO GROTT

Quella che oggi viene chiamata la Casa Museo, era l’atelier di Cirillo Grott e prima ancora la vecchia chiesa di Guardia di Folgaria. Nell’edificio si trova la bellissima collezione-esposizione di quadri e sculture dell’artista, suddivisi in due parti: una privata si trova nella parte rialzata dell’atelier dell’artista e una aperta al pubblico si trova invece al piano terra.

Aperto nei giorni feriali dalle 10.00 alle 12.00 e nei giorni festivi dalle 10.00 alle 18.00 su richiesta. Per informazioni 0464 721638 oppure info@cirillogrott.com – www.cirillogrott.com

OPERE DA UNA COLLEZIONE

Mostra al Fienile di Maso Spilzi di Folgaria. L’esposizione presente una selezione delle opere tratte dalla ricca collezione della Cassa Rurale, incrementata da lavori di artisti che operano o hanno operato nel territorio dell’altopiano Cimbro, o che qui hanno le loro origini o trascorrono la loro vita quotidiana. Aperta dal 01 giugno al 07 luglio sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00; dal 2 luglio al 5 luglio apertura anche infrasettimanale dalle 15.00 alle 18.00. Ingresso gratuito.

MOSTRA DELLA BANDA MUSICALE FOLKLORISTICA DELLA MAGNIFICA COMUNITA’ DI FOLGARIA

Mostra della Banda Musicale Folkloristica della Magnifica Comunità di Folgaria in occasione del centenario della sua creazione. Ogni giorno in orario 9:30 – 12:30 e 15:30 – 18:30 presso il punto info di Folgaria, in via Colpi. Ingresso libero. Info: APT Alpe Cimbra 0464724100 o info@alpecimbra.it

LAVARONE

FORTE MUSEO BELVEDERE GSCHWENT

Bastione difensivo del Trentino meridionale contro l’esercito italiano, Forte Belvedere-Gschwent è una tra le più in grandi fortezze austro-ungariche della Grande Guerra Trentino, l’unica perfettamente conservata e interamente visitabile. Aperto da martedì a domenica, con orario 10.00-18.00.

Prenotazione al numero 349 5025998 oppure per email a info@fortebelvedere.org

LUSÉRN

ARCHEOMETALLURGIA PREISTORICA

Presso la sede del Centro Documentazione di Luserna. Fino al 3/11, tutti i giorni con orario 10.00 – 12.30 e 14.00 – 18.00. Info tel .0464.789645 oppure e-mail: info@kil.lusern.it – www.istitutocimbro.it

ALFABETO DELLA GRANDE GUERRA: 26 LETTERE PER NON DIMENTICARE

Presso la sede del Centro Documentazione di Luserna. Fino al 3/11, tutti i giorni con orario 10.00 – 12.30 e 14.00 – 18.00. Info tel .0464.789645 oppure e-mail: info@kil.lusern.it – www.istitutocimbro.it

LA FAUNA DELLE ALPI

Presso la sede del Centro Documentazione di Luserna. Fino al 3/11, tutti i giorni con orario 10.00 – 12.30 e 14.00 – 18.00. Info tel .0464.789645 oppure e-mail: info@kil.lusern.it – www.istitutocimbro.it

L’ARTE DEL MERLETTO A FUSELLI A LUSERNA

Presso la sede del Centro Documentazione di Luserna. Fino al 3/11, tutti i giorni con orario 10.00 – 12.30 e 14.00 – 18.00. Info tel .0464.789645 oppure e-mail: info@kil.lusern.it – www.istitutocimbro.it

PIANTE SELVATICHE E NOI; BILLZ GEGRES UN BIAR

Presso la sede del Centro Documentazione di Luserna. Fino al 3/11, tutti i giorni con orario 10.00 – 12.30 e 14.00 – 18.00. Info tel .0464.789645 oppure e-mail: info@kil.lusern.it – www.istitutocimbro.it

VIGOLANA

CASA NATALE DI SANTA PAOLINA

La casa natale di Santa Paolina si trova poco distante dal centro storico di Vigolo Vattaro. Da Santa Paolina si prendono cura le Piccole suore dell’Immacolata Concezione, appartenenti all’ordine fondato dalla santa in Brasile, che giunsero a Vigolo negli anni ’80.

Aperta su richiesta. Info 0461 848350 oppure info@vigolana.com Tutte le info su www.alpecimbra.it