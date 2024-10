APT ALPE CIMBRA (TN) * “FIS CHILDREN CUP“: «GARE DAL 4 ALL’8 FEBBRAIO, PRIMA C’È IL PREMIO PITTURA»

14.30 - lunedì 28 ottobre 2024

Alpe Cimbra (TN) : Fissate le date dell’ALPECIMBRA Fis Children Cup Gare dal 4 all’8 febbraio, prima c’è il Premio Pittura. Si avvicina l’inizio della stagione invernale 2024/2025, che per quanto riguarda il movimento giovanile vivrà ancora una volta sulle nevi dell’Alpe Cimbra uno degli appuntamenti clou del calendario, grazie all’impegno dello sci club TTS del presidente Fabrizio Gennari, supportato dall’Apt Alpe Cimbra, dallo Ski Team Polisportiva Alpe Cimbra per gli aspetti tecnici in pista e da Folgaria Ski.

Dal 4 all’8 febbraio prossimi, infatti, le piste di Fondo Grande, a Folgaria, ospiteranno la 64ª edizione dell’ALPECIMBRA Fis Children Cup, la 54ª con validità di Criterium Internazionale del “mondialino”riservato ai talenti emergenti delle categorie under 14 e under 16.

Il format sarà quello proposto nelle scorse stagioni, con la differenza che le selezioni nazionali verranno posticipate di un giorno: le gare valevoli per la composizione della squadra azzurra, che prenderà successivamente parte alle gare internazionali di venerdì 7 e sabato 8 febbraio, si terranno martedì 4 e mercoledì 5 febbraio, seguite il giovedì dalla consueta cerimonia d’apertura, con la vivace sfilata delle rappresentative nazionali lungo le vie del centro abitato di Folgaria.

La novità è rappresentata dalla collocazione temporale del Premio Pittura, giunto alla 56ª edizione.L’evento di contorno che accompagna da lunghi anni la manifestazione sportiva, patrocinato dalla Banca per il Trentino Alto Adige, si terrà sabato 1 febbraio in Piazza Fiera a Trento, dove i giovani pittori delle scuole elementari di tutta la provincia daranno sfogo alla loro fantasia e vena artistica.

Poi l’attenzione si sposterà sulle piste di Fondo Grande, dove come sempre sono attesi atleti provenienti da oltre 40 nazioni, pronti a vivere una importante esperienza per il loro percorso di crescita sportiva, in un evento che ha fatto da trampolino di lancio per tanti grandi campioni dello sci alpino del passato e dal presente, da Alberto Tomba, Ingemar Stenmark, Primin Zurbriggen e Marc Girardelli fino a Lindsey Vonn,Marcel Hirscher, Henrick Kristoffersen, Dominik Paris, Sofia Goggia, Marta Bassino e Mikaela Shiffrin, giusto per citarne alcuni.

Come anticipato, si inizierà il 4 e 5 febbraio con le selezioni nazionali. Ragazzi e Allievi (under 14 e under16) provenienti da tutta Italia si confronteranno in slalom speciale e in slalom gigante sulle piste MartinellaNord e Agonistica, che venerdì 7 e sabato 8 febbraio saranno teatro delle gare internazionali. Unalocation ideale sia per caratteristiche tecniche dei pendii di gara, sia per il pubblico, che come semprepotrà seguire dall’accogliente parterre lo sviluppo delle due prove.

La scorsa edizione fu vinta dalla Germania, che s’impose nella classifica per nazioni al termine di unappassionante braccio di ferro con la squadra A italiana, seguita al terzo posto dalla squadra B azzurra, alquarto dall’Austria e al quinto posto dalla Slovenia. L’Italia A primeggiò nel medagliere, con tre ori e duebronzi.

Le piste impiegate

Il palcoscenico principale dell’ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP è rappresentato dalle piste della Skiarea Alpe Cimbra Folgaria e Lavarone, dove si svolgeranno sia le selezioni italiane sia le gare della faseinternazionale. I giovani campioni saranno impegnati sulle piste Agonistica e Martinella Nord del pendio diFondo Grande, che, per la settima volta consecutiva, ospiterà questo evento giovanile e, come nelleedizioni precedenti, spettacolo e divertimento saranno assicurati anche per il pubblico, chedall’accogliente parterre potrà comodamente ammirare le discese di tutti i ragazzi in gara.

Le prove di Slalom Gigante, sia della categoria Ragazzi (Under 14) sia della categoria Allievi (Under 16),si disputeranno sulla pista Agonistica: il cancelletto di partenza di questa “nera” è posizionato a 1.610

metri di altitudine e l’arrivo a quota 1.340 metri, per un totale di 270 metri di dislivello, distribuiti sui 1.300metri di lunghezza della pista.

La Martinella Nord, invece, fece il suo debutto al Trofeo nel 2013 ed è la traccia che corre in paralleloall’Agonistica, sulla quale andranno in scena le prove dello Slalom Speciale di entrambe le categorie. Glispecialisti dei pali stretti scatteranno dal cancelletto collocato a 1.476 metri e dopo 140 metri di “tuffo”verticale taglieranno il traguardo ancora a 1.336 metri.