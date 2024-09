APT ALPE CIMBRA (TN) * “FESTIVAL DELL’AGRICOLTURA DI MONTAGNA – GIORNATA DEL PORRO DI NOSELLARI: «AL VIA LA SESTA EDIZIONE (12-13/10)»

14.48 - martedì 24 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

AAlpe Cimbra (Tn): “Festival dell’Agricoltura di Montagna – Giornata del Porro di Nosellari”. Sesta edizione sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 Ritorna per la sesta edizione il “Festival dell’Agricoltura di Montagna – Giornata del Porro di Nosellari”, sabato 12 e domenica 13 ottobre, voluta fortemente dalla Pro Loco Nosellari-Oltresommo per porre sotto i riflettori i temi e i problemi della montagna e di chi in montagna vive e lavora.

A Nosellari, piccolo borgo situato nel Comune di Folgaria sull’Alpe Cimbra in Trentino, si coltiva una varietà locale di porro. Se generalmente nelle zone di montagna l’alimento principale è la patata, alcune ricerche hanno evidenziato la presenza di una produzione storica del porro, con autoproduzione dei semi, tanto che gli abitanti di Nosellari erano conosciuti come magnaporri.

A Nosellari poi, essendo un ortaggio, diventato un po’ simbolo di questa piccola frazione, la sua raccolta si trasforma in una Festa, in una “celebrazione” ed anche in uno spunto per proporre una riflessione sull’agricoltura di montagna, tanto diversa e tanto difficile rispetto ad altri luoghi meno impervi e dalle temperature meno rigide. Valorizzazione del Porro da cui nasce uno dei soprannomi dei suoi abitanti, “magnapori” in dialetto, cioè, mangia porri.

Il porro di Nosellari si caratterizza per la base grande e tondeggiante, un fusto ridotto, il bianco che dalle radici sfuma sino al verde delle estremità simili ad un ventaglio, ha un sapore delicato e trova diversi impieghi nella cucina tradizionale dell’Alpe. Si può utilizzare lessato con foglie per zuppe e risotti o separare verde e cuore da gustare separatamente come saporito contorno.

A questo splendido ortaggio, presidio Slow Food, si è voluto dedicare un fine settimana regalando l’occasione di degustarlo, conoscerne segreti e particolarità e perché no … acquistarlo e renderlo ingrediente principe della prossima ricetta, rigorosamente appresa da qualche gentile abitante della bella Nosellari.

Durante la festa, ci sarà il Mercato della Terra dove sarà possibile acquistare e degustare prodotti del territorio dell’Alpe Cimbra, tra cui il Porro di Nosellari. Inoltre, ci sarà uno Swap Party, una festa di scambio in cui gli ospiti potranno scambiarsi articoli vari che non usano più ma che potrebbero essere utili ad altri.

Programma:

Sabato 12 ottobre 2024 a Carbonare, presso il Centro Civico:

Ore 15.00: Incontro sul tema:

“Terre Alte e Restanza. Buone idee e buone pratiche – L’esempio di Ostana”

Giacomo Lombardo – Già Sindaco di Ostana (CN)

Michele Nardelli – La restanza come forma di resistenza

Andrea Nicolussi Golo – Incontro tra minoranze linguistiche: Cimbro e Occitano

Coordina il convegno il giornalista Claudio Sabelli Fioretti

Ore 17:00 Proiezione del Film: “Un mondo a Parte” – Antonio Albanese e Virginia Raffaele

Ore 18.30: Apericena a cura di Slow Food

Domenica 13 ottobre 2024

Giornata del Porro di Nosellari VI edizione – Nosellari – Centro Sportivo

Ore 10.00 – 17.00 –

•Mercato della Terra di Slow Food

Vendita dei prodotti del territorio dell’Alpe Cimbra – Vendita del Porro di Nosellari

•Esercitazione cinofila della Croce Rossa dei cani da soccorso

•Incontro con gli animali del territorio: asini, capre, pecore a cura di Davide e Tatiana

•Swap Party – “Festa di Scambio”. Festa in cui scambiarsi articoli vari che noi non usiamo più ma che potrebbero invece essere utili ad altri.

Ore 12.30 – Pranzo a base di Porro di Nosellari (su prenotazione obbligatoria entro il 10 ottobre: € 20,00 bevande escluse)

Ore 12.00 – 14.30: Musica dal vivo con Ennio Bailoni

Ore 14.30 – 17.00: Musica e danze tradizionali a cura dell’Associazione Culturale “Zampognaro Lagaro” di Pomarolo

Ore 15.00 – Laboratori per bambini

Ore 17.00 – Chiusura del Festival dell’Agricoltura di Montagna