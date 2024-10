APT ALPE CIMBRA (TN) * “FESTIVAL ALPITUDINI“: «UN VIAGGIO NELLA MONTAGNA DELL’ANIMA, TANTI GLI APPUNTAMENTI DA OTTOBRE A DICEMBRE»

09.11 - venerdì 18 ottobre 2024

Alpe Cimbra (TN) : il 26 ottobre si inaugura il Festival Alpitudini, Un Viaggio nella Montagna dell’Anima con tanti appuntamenti da ottobre a dicembre 2024. Siamo entusiasti di annunciare l’avvio di Alpitudini Festival, un evento che celebra la montagna e i suoi molteplici aspetti attraverso tre parole chiave: Altitudine, Attitudine e Solitudine.

Un ricco calendario di eventi che prenderà avvio sull’Alpe Cimbra il 26 ottobre.

Ma qual’è il significato di Alpitudini Festival? Altitudine rappresenta non solo la dimensione fisica della montagna, ma anche l’aspirazione a raggiungere nuove vette culturali e umane. È un invito a esplorare le altezze della nostra crescita personale.

Attitudine racchiude la mentalità necessaria per affrontare le sfide della vita in montagna: restanza, adattabilità e un forte legame con il territorio, senza dimenticare l’importanza dell’innovazione. Solitudine, infine, è l’opportunità di riflessione e introspezione che la montagna offre. Qui, la solitudine non è assenza, ma uno spazio per ritrovare se stessi e vivere in armonia con la natura.

Alpitudini Festival si propone come un percorso di crescita, personale e collettiva, dove la montagna diventa una metafora di sfida, scoperta e attaccamento alle radici. Inauguriamo il festival il 26 ottobre alle ore 15 presso il Drago Vaia, con il concerto dei The Rumpled. Questi artisti, reduci da un tour europeo con oltre 60 date, porteranno il loro sound unico, una miscela di folk irlandese con influenze rock, ska e punk.

In primavera, i The Rumpled hanno pubblicato il loro singolo “Vaia’s Breath”, un potente richiamo alla salvaguardia della natura e alla nostra interdipendenza con essa. Questo brano invita a riflettere sul rispetto per l’ambiente, sottolineando che la nostra sopravvivenza dipende da un equilibrio armonioso con il mondo che ci circonda.

Incontri e Attività: Da ottobre a dicembre, il festival continuerà con una serie di incontri, attività laboratoriali e spettacoli che si svolgeranno nei territori dei comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna. Un’opportunità imperdibile per vivere e approfondire il legame con la nostra montagna. L’Alpe Cimbra in virtù dell’impegno assunto con la certificazione GSTC -Global Sustainable Tourism Council – ottenuta a maggio 2024 con Alpitudini Festival propone un ulteriore evento che abbraccia nel suo senso più ampio l’importante tema della.sostenibilita. Info www.alpecimbra.it