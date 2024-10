APT ALPE CIMBRA (TN) * FESTA DELLA CASTAGNA: «UN WEEK-END DI TRADIZIONE E GUSTO, A CENTA S. NICOLÒ (26-27 OTTOBRE)»

13.15 - martedì 15 ottobre 2024

Alpe Cimbra (TN) : Festa della Castagna a Centa San Nicolò: Un Week-end di Tradizione e Gusto!

Il 26 e 27 ottobre, l’incantevole area manifestazioni di Centa San Nicolò sull’Altopiano della Vigolana in Alpe Cimbra, ospiterà la Festa della Castagna, un evento organizzato dall’Associazione Castanicoltori della Valle del Centa, dedicato a celebrare la regina dell’autunno: la castagna.

Questo evento, che si inserisce nel cuore della stagione autunnale dell’Alpe Cimbra, offrirà ai visitatori un’opportunità unica di immergersi nei magici colori del foliage autunnale. Durante le due giornate, gli ospiti potranno gustare prelibatezze gastronomiche a base di castagne presso lo stand dedicato, e partecipare a una ricca varietà di attività, che spazieranno dal mercato contadino ai laboratori per bambini, dai trekking con gusto alle passeggiate lungo il sentiero dei castagneti.

L’autunno segna il momento della raccolta delle castagne, un frutto che incarna la tradizione e la cultura del Trentino. Nella piccola frazione di Centa S. Nicolò, situata sull’Altopiano della Vigolana in Alpe Cimbra, l’Associazione “Tutela del Castagno della Valle del Centa” ha intrapreso un significativo progetto di recupero e valorizzazione del patrimonio castanicolo locale.

Oggi, la Valle del Centa vanta oltre ottocento piante di castagno censite, testimonianza di un’epoca in cui questo albero costituiva una risorsa fondamentale per la comunità. La riscoperta dell’alimentazione biologica ha riacceso l’interesse per le castagne, che vengono sempre più coltivate e apprezzate.

Sin dall’antichità, le castagne hanno rappresentato la principale fonte di sostentamento per gli abitanti della vallata, a partire dall’XI secolo, quando contadini e soldati si insediarono in queste terre. Questi ultimi avevano l’importante compito di sorvegliare il passaggio del Lanzino, un antico collegamento strategico tra le regioni Venete e le aree alpine.

In passato, la castanicoltura era un’attività pregia e redditizia; un chilogrammo di castagne era scambiato con un chilogrammo di farina, riflettendo il reale valore di questo frutto nella dieta della popolazione. Grazie al suo alto potere nutritivo, le castagne erano un alimento fondamentale, ma oggi, sebbene siano diminuite le loro funzioni come cibo base, esse hanno conquistato il titolo di regine dell’autunno, diventando ingredienti chiave in numerosi piatti a km 0, celebrati per il loro sapore e la loro semplicità

La manifestazione di svolgerà nel parco comunale nei pressi dell’Area Manifestazioni di Centa San Nicolò.

Programma della Festa:

Sabato 26 ottobre:

•14:00 Apertura bar, caldarroste e vendita di prodotti freschi.

•14:00 Apertura mostra “La SAT in cammino da 150 anni” – presso casa Campregher.

•14:30 Premiazione dei lavori “Ars in fabula 2024” – Simposio del legno.

•14:30 Trekking fra i castagni SAT con degustazioni e intrattenimenti –

•14:30 Mini pedalata d’autunno –

•19:30 Cena del Castanicoltore con orzetto preparato con orzo trentino e caldarroste.

•19:30 Serata danzante con ballo liscio, animato da Ado e Massimo con le loro fisarmoniche.

•22:00 Chiusura della festa.

Domenica 27 ottobre:

•10:00 Apertura bar, caldarroste e vendita di prodotti freschi.

•10:00 Apertura mercatino dei prodotti della terra e degli hobbisti.

•10:00 Apertura mostra “La SAT in cammino da 150 anni” – presso casa Campregher.

•11:00 Messa a dimora di una nuova pianta.

•10:30 Passeggiata dei castagni con degustazione di prodotti locali –

•12:00 Pranzo del Castanicoltore con specialità a base di castagne.

•14:00 Apertura animazione per ragazzi e antichi giochi.

•14:00/15:00 Passeggiata dei castagni con degustazione di prodotti locali (due turni disponibili).

Servizio bus navetta disponibile dalle 13:00 alle 18:00 per coloro che provengono da Caldonazzo, dall’località Conci, presso Speck Stube.

Non perdere l’occasione di festeggiare l’autunno in compagnia della tradizione e del gusto! Ti aspettiamo sull’Alpe Cimbra. Per ulteriori informazioni: Associazione Castanicoltori della Valle del Centa Email: info@castanicoltori.it