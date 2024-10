APT ALPE CIMBRA (TN) * DRAGO VAIA TRAIL: «PER PARTECIPARE RESTANO MENO DI 100 PETTORALI, A LAVARONE DOMENICA 13 OTTOBRE»

11.19 - giovedì 10 ottobre 2024

Alpe Cimbra (TN) : a Lavarone sabato tutto pronto per una seconda edizione di Drago Vaia Trail da record. E’ ormai vicina al sold out la seconda edizione del Drago Vaia Trail, la competizione offroad che andrà in scena domenica prossima a Lavarone (TN). Nata lo scorso anno per raccogliere fondi per la ricostruzione della famosa opera artistica di Martalar, tutta in legno, quest’anno la gara celebra la nuova installazione, ancora più imponente della precedente e costruita con ben 6 tonnellate di legname, molto del quale appartenente alla precedente andata distrutta in un incendio.

Per partecipare restano meno di 100 pettorali, con possibilità di acquistarli (se non esauriti prima) anche domenica mattina prima della gara, al costo di 30 euro per la 20 km, 25 per la 12 km e 10 euro per la Family di 5 km.

Entrando nello specifico delle varie gare, il percorso lungo misura 20 km per 500 metri di dislivello e avrà alla partenza tutto il podio maschile dello scorso anno con Kevin Maniotti sfidato da Stefano Detassis e il biker Kevin Fantinato a caccia della rivincita. Il tracciato medio è di 12 km per 310 metri, aperto anche ai non competitivi, con al via la vicecampionessa 2023 Giorgia Rigoni. Prevista quest’anno anche la 5 km aperta a tutti, per un dislivello di 190 metri.

L’appuntamento è alla frazione Gionghi di Lavarone, con partenza alle 10:00 per la 5 km e alle 10:15 per le due gare competitive. Alle 12:00 il via al pasta party con alle 14:00 le premiazioni riservate ai primi 3 assoluti e di categoria.

Iscrizioni: https://sportdolomiti.it/dragovaia_iscrizioni