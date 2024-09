APT ALPE CIMBRA (TN) * “DRAGO VAIA TRAIL“: «LAVARONE, LA CORSA IN MONTAGNA SI ARTICOLERÀ SU DUE DISTANZE (13/10)»

10.10 - martedì 3 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Alpe Cimbra (TN): Drago Vaia Trail, il 13 ottobre si festeggia. E’ cambiato molto, dalla prima edizione del Drago Vaia Trail dello scorso anno. Anche il battage pubblicitario che la corsa offroad ha destato è servito per ricostruire la famosa scultura in legno raffigurante un enorme drago, la più grande al mondo di questo genere, che era andata distrutta in un incendio e che è stata ricostruita dall’artista Martalar utilizzando appositamente 6 tonnellate di legno carbonizzato proprio per ricordare il suo predecessore, unite a quel che restava della precedente installazione.

La sua distruzione aveva creato grande sconcerto e anche la gara intitolata all’opera aveva destato molto interesse. La prossima edizione del 13 ottobre sarà una sorta di festeggiamento per il suo ritorno, come simbolo di rinascita e resilienza. La gara di corsa in montagna, allestita dall’Uisp Vicenza con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Lavarone, l’Alpe Cimbra Apt Lavarone e le varie associazione locali, si articola su due distanze, il percorso lungo di 20 km per 500 metri di dislivello e il medio di 12 km per 310 metri, più la passeggiata non agonistica di 5 km per 190 metri. Si tratta di tracciati disegnati pressoché interamente su sentieri e mulattiere.

La partenza verrà data dalla località Gionghi di Lavarone, sede anche dell’arrivo, alle ore 10:00 per la prova non competitiva e alle 10:15 per le due gare. Pasta party alle ore 12:00 con premiazioni fissate per le ore 14:00 che riguarderanno i primi 3 assoluti e di ogni categoria. Iscrizioni al costo di 25 euro per il percorso lungo e 20 per il medio, fino al 30 settembre, poi il costo aumenterà. 10 euro invece per la passeggiata, gratuita per bambini fino a 10 anni. La prova sarà naturalmente l’occasione per ammirare la nuova installazione, un vero richiamo a livello internazionale.