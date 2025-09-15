APT ALPE CIMBRA (TN) * “CONTESA DELA PULT“: «A MILLEGROBBE TRIONFA LA TRADIZIONE, MAURIZIO GIORI VINCE LA QUINTA EDIZIONE»

09.52 - lunedì 15 settembre 2025

Alpe Cimbra (Tn) : Un Successo di Pubblico e Sapori a Millegrobbe per la 5ª “Contesa dela Pult”. La splendida cornice di Millegrobbe, nel cuore dell’Alpe Cimbra, è stata oggi teatro di una giornata memorabile all’insegna della tradizione e della convivialità. La quinta edizione de “La Contesa dela Pult” ha richiamato una folla entusiasta di paesani, turisti e amici, tutti accorsi per celebrare uno dei piatti più antichi e amati della cucina di Lavarone: la polenta di patate.

L’evento, organizzato con passione e maestria dalla Confraternita della Pult, si è confermato un appuntamento imperdibile, capace di unire il gusto per le tradizioni alla gioia dello stare insieme. Dodici concorrenti si sono sfidati ai paioli, preparando con cura la loro versione della “pult”, la cui ricetta, semplice e genuina, affonda le radici nella storia contadina del territorio. Pochi, sceltissimi ingredienti sono il segreto di questo piatto: patate di montagna, porro, un tocco di strutto, poca farina bianca, sale e un pizzico di pepe.

La giornata è stata un vero e proprio successo, baciata da un’atmosfera di festa e allegria. Tra il pubblico numeroso si respirava l’entusiasmo per una competizione che è prima di tutto un omaggio alla cultura locale. Il profumo invitante delle polente in cottura si è mescolato alle note di una musica festosa, creando un’esperienza coinvolgente per tutti i presenti.

Il compito di decretare il vincitore è spettato a una giuria esperta e appassionata, che ha seguito scrupolosamente il regolamento della Contesa giudicando aspetto, odore, sapore, consistenza, persistenza aromatica e armonia. I giurati hanno prima assaggiato le dodici polente in gara, effettuando una prima, difficile selezione che ha portato alla scelta delle sei finaliste. Un secondo e più approfondito assaggio ha permesso poi di stilare la classifica finale, premiando le preparazioni che meglio hanno saputo interpretare l’equilibrio di sapori e la fedeltà alla ricetta tradizionale.

Al termine di un’attenta valutazione, il primo premio è stato assegnato a Maurizio Giori, la cui polenta ha conquistato il palato della giuria per la sua perfetta esecuzione e il gusto autentico. Sul secondo gradino del podio è salito Gabriele De Guidi, mentre la terza piazza ha regalato un’emozionante sorpresa con un incredibile pari merito tra Ilaria Caneppele e Alessio Piffer.

“La Contesa dela Pult” si dimostra ancora una volta non solo una gara culinaria, ma un momento prezioso per la comunità. La Confraternita, che vanta un numero considerevole di confratelli e sorelle, porta avanti con leggerezza e passione la sua missione di custode delle tradizioni. Il successo di questa quinta edizione è uno stimolo a continuare su questa strada e gli organizzatori sono già al lavoro per l’edizione del prossimo anno, promettendo novità che sapranno, ancora una volta, sorprendere e deliziare. L’appuntamento a Millegrobbe si rinnova, nel segno del gusto e della tradizione.