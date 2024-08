APT ALPE CIMBRA (TN) * “COMPOSING NATURE“: «COMPOSIZIONE PER PERCUSSIONI, IL CONCERTO FINALE A LAVARONE (29/8 – 18.00)»

11.52 - giovedì 22 agosto 2024

Alpe Cimbra (tn): Composing Nature Concerto finale della masterclass di composizione per percussioni. Art percussion ensemble direttore: Massimo Pastore. Centro Congressi di Lavarone Fraz. Gionghi, 107 – Lavarone (TN) ore 18.00. Ingresso libero fino ad esaurimento posti

In programma brani composti dai partecipanti alla masterclass di composizione per percussioni Composing Nature.

Con il concerto del prossimo giovedì 29 agosto alle ore 18.00 al Centro Congressi di Lavarone si conclude la quarta edizione del progetto «Composing Nature», un corso estivo di composizione musicale aperto a studenti e studentesse di tutto il mondo, tra i pochi ad essere dedicato esclusivamente agli strumenti a percussioni. Nel corso della serata l’Art Percussion Ensemble diretto da Massimo Pastore presenterà i brani musicali che i partecipanti al corso, guidati dal compositore Giovanni Bonato e dallo stesso maestro Pastore, hanno composto ispirandosi al territorio dell’Alpe Cimbra e ai suoi meravigliosi ambienti naturali.

«Composing Nature» è un progetto realizzato dall’associazione padovana Taverna Maderna in collaborazione con il Conservatorio di Musica “C. Pollini” di Padova, il Comune di Lavarone e l’APT Alpe Cimbra. In questa quarta edizione il progetto ha visto una buona adesione da parte di compositori e compositrici di varie provenienze (Italia, Germania, Russia, Cina, Stati Uniti). Ai corsisti è stato fornito in anticipo materiale sul territorio di Lavarone e la sua storia, offrendo loro la possibilità di trarre ispirazione da tratti della cultura e dell’ambiente locale. Durante il corso gli studenti di composizione sono stati invitati a conoscere il territorio tramite passeggiate ed escursioni, ed è stata data loro l’opportunità di confrontarsi con i maestri e di provare i propri brani con l’ensemble con l’ensemble in residence.

Il risultato è un concerto vario ed appassionante in cui diversi stili musicali personali convivono con la volontà comune di esplorare il territorio e di rendere omaggio, in musica, al suo fascino unico, alla varietà dei suoi ambienti sonori e alla sua storia.