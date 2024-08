APT ALPE CIMBRA (TN) * “BRAVA PART”: «LA GRANDE FESTA DELLE TRADIZIONI DI MONTAGNA, A FOLGARIA (28-29/9)»

17.21 - martedì 27 agosto 2024

///

Alpe Cimbra (tn): a Folgaria il 28 e 29 settembre la Brava Part la grande Festa delle tradizioni di montagna.

Il 28 e 29 settembre a Folgaria sull’Alpe Cimbra prende vita il festival delle tradizioni “LA BRAVA PART”: due giorni di eventi volti alla valorizzazione delle tradizioni e degli antichi mestieri di montagna. Oltre 1000 gli sfilanti che daranno vita domenica 29 settembre alla grande sfilata che partendo da Costa di Folgaria alle ore 10.30 percorrerà tutto il centro del paese in un tripudio di carri, suoni e abiti storici.

Brava Part fu chiamata la strega che trovò domicilio in un antro piuttosto ridotto, nascosto dalla vegetazione e di difficile accesso, situato a sud di Carpeneda nella gola del Rio Cavallo.

Nella tradizione locale la Brava Part era dunque una strega, in tempi ormai lontani evocata da quei genitori che volevano tener lontani i propri figli dai pericoli del Rio Cavallo, il Rosspach. Ne è passata di acqua da allora.

Oggi la strega non fa più paura a nessuno, anzi, dal 1989 è stata assunta come testimone della cultura e tradizioni locali: ed è così che ogni anno, l’ultima domenica di settembre, strega abbandona la sua dimora, sale a Folgaria e si mette alla testa della lunga sequela di carri e gruppi musicali che danno corpo alla spettacolare manifestazione folcloristica che porta il suo nome.

Bande, cori, gruppi e associazioni nei tipici costumi, con cavalli, asini, caprette e musiche folkloristiche, animeranno una fra le più spettacolari manifestazioni popolari dell’arco alpino. I carri degli antichi mestieri trainati da imponenti cavalli norici sono il fiore all’occhiello della sfilata per la loro originalità così come il carro della Principessa Sissi e i gruppi storici che rispolverando gli abiti custoditi con cura ridanno vita agli antichi mestieri di un tempo.

La ”Brava Part” è innanzi tutto una festa della comunità dell’Alpe Cimbra che vuole ribadire con grande orgoglio le proprie tradizioni e la propria cultura attraverso la celebrazione degli antichi mestieri, matrice identitaria del territorio dell’Alpe.

E sono proprio gli abitanti dell’Alpe Cimbra a indossare gli abiti di un tempo per rappresentare nella sfilata gli antichi mestieri e le tradizioni. Tra di loro oltre cento bambini che con il loro entusiasmo rendono ancora più affascinante la sfilata.

Al termine della sfilata i cori e le bande si esibiranno al Palafolgaria, dove si assisterà anche al gran ballo di corte, alle esibizioni di cori e bande prove, e dove lo stand gastronomico sarà attivo fino al tardo pomeriggio.

La giornata di sabato 28 settembre è ricca di tanti eventi: dal Mercato della Terra dove poter scoprire e acquistare i prodotti a km 0, ai laboratori per bambini, allo spettacolo dei burattini, ai concerti dei cori lungo le vie del paese di Folgaria.

Saranno due giorni di grande festa dove l’ospite si troverà immerso in un’atmosfera ricca di storia e di tradizioni.

I protagonisti della sfilata:

La Strega Brava Part

• I Racoléri della Strega

• Le Autorità

• El car del Casel col formai de Folgaria

• El car del fem de Costa

• | Pastori de Sanbastiam

•I Brentelari de Carbonare

•I Scalpelini de Serada

•I Vinaroi de Mezmont

•I Troveladori dela Guardia

•I Boscaroi del’Altopiam

• Il Gruppo Imperiale con Francesco Giuseppe e la Principessa Sissi

• La Banda Folkloristica della Magnifica Comunità di Folgaria

•Musikkapelle Auer – La Banda Musicale di Ora

•Il Corpo Bandistico “Sasso Rosso” di Dimaro

•La Banda Città di Trento

• La Compagnia degli Schützen di Vielgereuth – Folgaria

•La Schutzenkompanie della Vigolana

• La Schutzenkompanie Am Gardasee

• Il Coro Martinella di Serrada

• Il Coro Le Fontanelle di Lavarone

• Gruppo Folk Zampognaro Lagaro

• “Noi de ‘na volta” dei Azzolini de Lavarom

• Il Gruppo Costumi Storici Valli del Leno “Laimpachtaler Zimbarn”

• Grabber – il gruppo amatoriale Bovaro del Bernese

• La Scuola di Sci di Folgaria con i costumi storici

• El Socorso Alpino

• La Croce Rossa Altipiani

• Deitschneafner Gaslschnöller di Nova Ponente

• I asilòti

• I pòpi dele elementari

• La barca de Lavarom con Freud

• El car del Forte Gschwent de Lavarom

• La Filo Viva de Vigol Vatar

Programma:

Sabato 28 settembre 2024

Ore 10.00 – 18.00 lungo le vie del Centro

• Gli antichi mestieri di montagna

• Giochi di un tempo

• Mercato della Terra in Piazza Marconi

• Ore 10.00 – 12.00

Laboratorio per bambini

a cura di Ambios. Prenotazione obbligatoria

• Ore 16.00 spettacolo dei burattini

a cura del Teatro dei piccoli

• Ore 16.30

Orchestra di Fisarmoniche Città Di Arco

• Ore 17.00 Laboratorio per bambini

a cura di Ambios. Prenotazione obbligatoria

Dalle ore 16.00 i “Racconti de na volta”

Domenica 29 settembre 2024

Ore 10.30 | partenza da Costa arrivo Folgaria centro

LA GRANDE PARATA DELLA BRAVA PART

Sfilata da Costa a Folgaria di carri e gruppi

folkloristici in costume

Musica e balli Palafolgaria, Via Nazioni Unite

• Ore 12.30 Apertura dello Stand gastronomico al

Palafolgaria con esibizioni di gruppi, bande e cori.

• Apertura Stand Gastronomici lungo le vie del paese.

Dalle 13.30 alle 20.00

Esibizioni dei gruppi musicali e folcloristici al Palafolgaria