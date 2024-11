APT ALPE CIMBRA (TN) * “BLU HOTELS“: «ACQUISIZIONE “GOLF HOTEL“ DA PARTE DEL GRUPPO, RAFFORZATA LA PRESENZA IN TRENTINO»

20.14 - lunedì 18 novembre 2024

(Il testo se guente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Alpe Cimbra (Tn): Folgaria e Blu Hotels un legame che si stringe sempre di più. Blu Hotels ha perfezionato, dopo averlo gestito per molti anni, l’acquisto del Golf Hotel una struttura quattro stelle che rappresenta un fiore all’occhiello dell’offerta turistica dell’Alpe Cimbra. Il gruppo Blu Hotels aveva già acquistato nel 2015 un’altra prestigiosa struttura quattro stelle il Blu Nature&Spa Hotel. Con l’acquisizione del Golf Hotel il gruppo rafforza la propria presenza in Trentino e sull’Alpe Cimbra.

Siamo molto orgogliosi di questo importante investimento a Folgaria da parte di Blu Hotels che testimonia come la località sia attrattiva per gli investitori dell’hotellerie, afferma Gianluca Gatti Presidente dell’Apt Alpe Cimbra. Da sempre Blu Hotels è un partner importante della nostra Azienda per il Turismo con cui condividiamo eventi importanti come il Ritiro della Nazionale di Basket, ma è soprattutto un partner fondamentale per l’incoming sui mercati internazionali. Esprimo a nome di tutta l’azienda e dei soci che rappresento un sentito ringraziamento al Presidente Risatti con l’augurio che insieme potremmo contribuire alla crescita di tutta la località

Il Comune di Folgaria plaude all’iniziativa del gruppo Blu Hotels capitanata dal presidente Risatti. Conosciamo bene la qualità e la ricaduta per il territorio che questa società ha saputo dare in questi anni. L’acquisto di una seconda struttura, oltre a stringere il legame con il territorio consolida la partnership con Folgaria e con l’Alpe Cimbra proponendo sul mercato nazionale e internazionale la località attraverso gli importanti canali commerciali della società leader di mercato per numero di strutture e fatturato. Golf Hotel è una piattaforma fondamentale per lo sviluppo turistico di Folgaria essendo alla base delle piste da sci nella frazione di Negheli-Costa di Folgaria, nostro principale punto d’ingresso alla ski area per le famiglie, e infrastruttura alberghiera ideale per i grandi eventi che la località ospita. Esprimiamo quindi a tutto il gruppo blu hotels l’augurio di buon lavoro e il ringraziamento per il rinnovato impegno nella nostra comunità.

“L’acquisizione del Golf Hotel, che entra così a far parte del nostro portfolio di hotel in proprietà, era un passo naturale per garantire continuità e consolidare il nostro rapporto con questo splendido territorio. Siamo entusiasti di continuare a crescere insieme, impegnandoci a offrire quei valori e quella qualità nei servizi che sono alla base della nostra offerta di ospitalità”, dichiara il Cavaliere del Lavoro Nicola Risatti, Presidente Blu Hotels.