APT ALPE CIMBRA (TN) * AUTUNNO: «PROSEGUE LA LUNGA RASSEGNA DI EVENTI DEDICATI ALLE BELLE STAGIONI (21-22/9)»

Alpe Cimbra (TN): Un weekend di eventi sull’Alpe Cimbra in Trentino. Prosegue la lunga rassegna di eventi sull’Alpe Cimbra in Trentino dedicati a partire da questo fine settimana alle BELLE STAGIONI.

Gli eventi quale motivazione di vacanza in autunno e per vivere esperienze uniche all’insegna della sostenibilità, del turismo lento, della scoperta della storia e della cultura e delle prelibatezze a km 0. Sabato 21 settembre va in scena la terza edizione della Foresta degli Innovatori a Passo Coe di Folgaria, un evento il cui slogan è “Essere ecosistema, nessuno escluso.” Un’intera giornata dedicata al tema della sostenibilità in un territorio quello dell’Alpe Cimbra, che oltre a far parte delle Perle Alpine, nel 2024 ha ricevuto la certificazione GSTC (ll Global Sustainable Tourism Council – Global Sustainable Tourism Council (GSTC) è l’organismo internazionale nato dall’United Nations Environment Programme e dall’United Nation World Tourism Organization, per promuovere la sostenibilità e la responsabilità sociale nel turismo) e ha dato origine insieme a Trento, Rovereto e alla Valsugana al primo Distretto Turistico Sostenibile.

Sarà possibile partecipare ai talk, alle numerose attività dallo yoga ai laboratori per i bambini al concerto finale di Gio Evan alle ore 16.00, insieme ad interviste, contenuti speciali ed interagire con gli innovatori. Inoltre, un obiettivo straordinario da raggiungere insieme: più di 1.000 alberi piantati in un solo giorno! Con l’introduzione di Riccardo Rizzetto e sotto la guida dei forestali locali, letteralmente ci “sporcheremo le mani” e metteremo a dimora 1.000 nuove piantine per ripopolare il bosco dell’Alpe Cimbra duramente colpito, come altre zone del Trentino Alto-Adige, dalla tempesta di VAIA nel 2018. L’evento è gratuito previa iscrizione e si svolgerà sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo. Tutte le informazioni sul sito www.vaia.eu

Sempre sabato 21 settembre dalle ore 10.00 ritorna a Malga Millegrobbe la Contesa Dela Pult un evento dedicato alla valorizzazione delle tradizioni gastronomiche del territorio dell’Alpe Cimbra. Una festa e competizione gastronomica con protagonista la Polenta di Patate.

Domenica 22 settembre alle ore 10.00 a Forte Belvedere Gschwent a Lavarone ritorna la rassegna Sentinelle di Pietra. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità della Provincia autonoma di Trento – Servizio Attività e produzione culturale -, in collaborazione con la Fondazione Museo Storico del Trentino e il Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento.

Un’occasione unica di scoprire o ri-scoprire la storia delle singole fortificazioni e dei luoghi teatro della Grande Guerra. Il collettivo artistico Miscele d’Aria Factory presenta un nuovo percorso immersivo/spettacolo dal titolo “ANGELO DEL SOLDATO : lettere, cartoline, scritti dal\al fronte .

Questo evento, spettacolo di Miscele d’Aria Factory “l’Angelo del Soldato”, è dedicato a tutti i caduti del primo conflitto mondiale ed a tutti quelli che, purtroppo, ancora oggi sono coinvolti, loro malgrado, nella folle macchina di morte e distruzione che è la guerra. Con la formula rodata delle cuffie wireless per gli ascolti, il pubblico viene condotto nei Forti in un itinerario di emozioni dove voci, suoni, parole e musica cercano di raccontare e rievocare, per quanto possibile, le paure, il dolore e lo smarrimento dei soldati poco prima della battaglia. “Immagini” video e sonore della frenesia della guerra di oltre 100 anni fa intervallate a letture di lettere, cartoline e scritti dal\al fronte e accompagnate dalle musiche e canti di tradizione riarrangiate in chiave Miscele.

ANGELO DEL SOLDATO LETTERE , CARTOLINE, SCRITTI DAL\AL FRONTE

Miscele d’Aria Factory di Casillo&DeTassis con Valerio Bazzanella voce , Lisa Bergamo voce, Carlo Casillo Chitarra e direzione musicale , Mariano De Tassis voce e regia , Nicola Fadanelli viola. Durata 60 minuti in cuffia wireless. Per Forte Belvedere info e prenotazioni a Fondazione Belvedere Gschwent cell 3495025998 info@fortebelvedere.org

Gli altri appuntamenti previsti son Sabato 5 ottobre ore 14.00 Forte Campo – Luserna

Due Storie – Compagnia i Teatri Soffiati e Domenica 6 ottobre ore 15.00 Forte Sommo Alto – Folgaria

Le signore delle cime – Compagnia Rifiuti Speciali con il Coro S. Ilario. Sempre domenica 22 settembre alle ore 16.00 a Lavarone lungo il sentiero di Land Art del Respiro degli Alberi si svolgerà l’inaugurazione di nuove opere: Baofés e Risonanze “BAOFÉS”. Dedicata ai giovani d‘oggi. In dialetto bergamasco “soffione”. Anno 2024. Legno Frassino e Robinia.

Conosco tanti giovani che si danno da fare, che sono tenaci, che viaggiano, che hanno un doppio lavoro, che fanno programmi in anticipo di anni per non perdere tempo, che non si risparmiano, che devono farsi valere e che si sfiniscono. Tutto quello che vedono non c’è ancora, ma un giorno son sicura che diventerà realtà.

A volte crollano, perché è dura, ma non mollano mai perché ci credono veramente, e sanno che un lavoro normale non farebbe per loro. Quando un fiore nasce da una fessura nel cemento, non pensi a quanta fatica ci ha messo, ma pensi che è forte, più della roccia. Quindi volate miei soffioni, mettetecela tutta! Io credo in voi!

Il talento cari miei, non ha età né vincoli di generazione. “…e, se adesso è dura, la faremo diventare molle!”.

Marta Zucchinali

Nata a Treviglio nel 1988, dopo aver frequentato il liceo artistico “Simone Weil”, ha proseguito i suoi studi nel campo del restauro presso l’istituto Enaip di Botticino (BS).

Trovando l’ambiente del restauro poco stimolante, si specializza nel campo dell’arte e dell’installazione.

Ha vinto numerosi premi a livello nazionale e internazionale. Tra i vari riconoscimenti e pubblicazioni la troviamo su MELAVERDE, con una puntata dedicata alle sue opere. Ha diverse citazioni sulla Rai e numerosi enti minori per le collaborazioni in campo artistico.

Porta avanti laboratori artistici per ragazzi e adulti con il desiderio di mantenere fruibile a tutti tutto quello che ha imparato.

Risonanze

L’opera rappresenta il corpo umano inteso come corpo vibrazionale. Gli esseri senzienti e in senzienti emettono una vibrazione, un’energia, un suono che dialoga con lo spazio circostante, gli esseri viventi, il cosmo in un processo di continuo dare e avere. Ciascuno di noi, così come l’ambiente, ha dunque il potere di contribuire a far risuonare e risveglia- re quella melodia unica che ogni essere possiede dentro di sé.

La scultura è formata da due volumi di legno di larice, che corrispondono all’aspetto femminile e maschile. La pietra in alto simboleggia il cervello, mentre il cerchio contenente il legno di ciliegio è il cuore. Il secondo cervello, ovvero l’intestino, è raffigurato da una forma tubolare che il viaggiatore può scuotere per fare esperienza di come il processo di donare possa fare risuonare nell’altro il potere della vita.

Serena Marzari

Artista eclettica, ama sperimentare varie discipline, tra cui fotografia, pit- tura e scultura. La sua poetica è strettamente legata al tema della Natura e dell’Essere Umano rappresentato nella sua alterità. Vive e lavora in Trentino, a Folgaria. In occasione dell’inaugurazione una coinvolgente performance di danza talentuosa di Dilette Brancatelli e un aperitivo con i prodotti del Caseificio di Lavarone