APT ALPE CIMBRA (TN) * “ARTIGIANI A BOSENTINO – IL MERCATINO DI NATALE“: «PRESENTI 30 ESPOSITORI, CON PRODOTTI FATTI A MANO (7-8 E 14-15/12)»

Alpe Cimbra (TN): Artigiani a Bosentino, il Mercatino di Natale. 25° edizione di Artigiani a Bosentino, il Mercatino di Natale, una manifestazione fortemente voluta dalla Proloco del paese e portata avanti da tanti anni con la collaborazione delle altre associazioni come il gruppo alpini, il gruppo anziani e i vigili del fuoco volontari.

La formula è semplice: Sabato 7 e domenica 8, sabato 14 e domenica 15 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 19.00 ti aspettiamo a Bosentino.

Quest’anno al caldo del palazzetto di Bosentino ci saranno 30 espositori con prodotti fatti rigorosamente a mano, produttori agricoli oltre ad alcune associazioni di volontariato.

Come sempre la Pro Loco gestirà il punto ristoro con un menu tipico con canederli e spätle per pranzo e quattro merende differenti.

Sabato 7 dicembre La Merenda degli Elfi: frittelle di mele

Domenica 8 dicembre La Merenda di Babbo Natale: kaiserschmarren

Sabato 14 dicembre La Merenda delle Renne: strauben

Domenica 15 dicembre La Merenda del Grinch: polenta fritta e luganega

Ogni pomeriggio una diversa animazione per grandi e piccini.

Sabato 7 dicembre Alle ore 14.30 la Corsa dei Grinch e dei Babbi Natale in collaborazione con il GS Valsugana

Domenica 8 dicembre Alle ore 15.00 concerto del Corpo Musicale di San Giorgio

Sabato 14 dicembre Dalle ore 14 Baby Disco Show, la discoteca dei bambini

Domenica 15 dicembre Dalle ore 14 le ceste e i fischietti di Giordano Pincingher

Alle ore 17.30 Estrazione dei premi della lotteria

E in aggiunta il bar Sporting sarà aperto tutto il giorno e anche la sera, per bere un bicchiere in compagnia facendo due chiacchiere.

I tanti volontari si impegnano, ognuno con le proprie capacità, fin dall’organizzazione della manifestazione, per poi passare al montaggio ai turni durante il mercatino: sarà l’occasione anche di accendere le luci di Natale, ma soprattutto sarà l’occasione di accendere le luci della gentilezza nei nostri cuori.