APT ALPE CIMBRA (TN) * APPUNTAMENTI 28/6 – 1/7: «LAVARONE, POMPIERI EN FESTA / LE FRONTIERE DELLA PSICOANALISI / CONCERTO “LE 4 STAGIONI”»

DOMENICA 30 GIUGNO

FOLGARIA, RIFUGIO STELLA D’ITALIA

CONCERTO DELLA BANDA SOCIALE DI LAVIS AL RIFUGIO STELLA D’ITALIA

La Banda Sociale di Lavis si esibirà al Rifugio Stella d’Italia domenica 30 giugno con due concerti uno alle ore 11:00 e uno dopo pranzo 13:00/13:30.

VENERDì 28 – DOMENICA 30 GIUGNO

LUSERNA

In Hèrtz von Holtz

LAVARONE

POMPIERI EN FESTA

L’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn organizza il III° simposio di sculture in legno, dal titolo “In Hèrtz von Holtz”, che avrà luogo a Luserna/Lusérn dal 25 al 30 giugno 2024. Gli scultori ammessi al simposio saranno in tutto 5. Il tema proposto sarà collegato ai soggetti affrontati attraverso i sentieri tematici di Luserna / Lusérn; nel dettaglio: mestieri di una volta, piccoli grandi animali; i bambini di Frau Pèrtega. Per maggiori informazioni, contattare l’Istituto al n. 0464 789645 oppure per mail, all’indirizzo: info@kil.lusern.it

I Vigili del Fuoco Volontari di Lavarone vi invitano alla grande Festa dei Pompieri a Lavarone, in Fr. Gionghi. Tre giorni all’insegna di musica, cibo e dimostrazioni con i Pompieri Volontari di Lavarone. Maggiori informazioni: presso gli uffici APT 0464 724130 oppure info@alpecimbra.it

VENERDì 28 GIUGNO – LUNEDì 1° LUGLIO

LAVARONE

LE FRONTIERE DELLA PSICOANALISI

A Lavarone, nel suggestivo paesaggio dell’Alpe Cimbra amato da Freud, come da tradizione trentennale, dal 28 giugno al 1. luglio si svolgerà l’edizione 2024 del Convegno “Le Frontiere della Psicoanalisi”.

Si tratta di un evento culturale che dal 1990 ha l’ambizione di favorire il dialogo tra psicoanalisi e altri ambiti scientifici e culturali, permettendo a un pubblico ampio ed eterogeneo di partecipare liberamente e gratuitamente a presentazioni di libri, proiezioni di film, conferenze e dibattiti con ospiti di altissimo livello

nazionali e internazionali di diversa formazione.

Quest’anno il comitato Scientifico (composto da Simona Argentieri, Daniela Federici, Elisabetta Marchiori, Antonio Scaglia, Alberto Schön, Manuela Trinci e Geni Valle) propone il titolo “Rispetto e risonanza”.

L’idea di partenza è quella di valorizzare il concetto di “rispetto” nel suo implicare il riconoscimento dei diritti, della dignità, della libertà e dei sentimenti altrui, la condivisione di leggi e regole basate sulla giustizia e l’equità. Il rispetto richiede cura e attenzione verso gli altri e verso il mondo che ci circonda, è un “riguardo” che presuppone quello sguardo distaccato, quel pathos della distanza che consente il riconoscimento dell’Altro come soggetto-oggetto uguale e diverso in una relazione reciproca. L’etica della psicoanalisi ci ha mostrato l’alterità prima di tutto interna che ci abita e che va riconosciuta. Lo si è accostato alla nozione di “risonanza”, presa in prestito dalla fisica, intesa metaforicamente come comunicazione dell’informazione emotiva tra esseri umani e tra questi ultimi e la natura, oggi esposta a molteplici e poco conosciute interferenze, pensiamo solo alla mutazione antropologica in corso determinata dall’avvento delle nuove tecnologie, oppure agli effetti della crisi climatica.

In questo tempo che esalta libertà senza limiti e gratificazioni immediate, dove domina il sensazionalismo e cade la distinzione tra sfera pubblica e privata, rispetto e risonanza sono dimensioni che continuano a corrodersi e corrompersi. Il rischio è quello di perdere la capacità di “vibrare all’unisono” nell’interazione con i nostri simili e la natura e con essa quella di investire sul futuro delle giovani generazioni e coltivare la speranza. Nell’ottica di amplificare le risonanze con gli abitanti e i luoghi che ospitano il Convegno, si è creata anche una collaborazione con il progetto ANIMA.

La storia di ANIMA è raccontata attraverso un percorso espositivo prodotto dal Muse – Museo delle Scienze di Trento, e attraverso concerti, tra cui quello che potremo ascoltare insieme alle 21, presso il Cinema Teatro Dolomiti: “Quattro Stagioni, quattro anime. I concerti per violino di Vivaldi eseguiti con gli strumenti di ANIMA”. Esso si terrà dopo l’apertura del Convegno, che avverrà alle 17.30 con la presentazione del libro di Daniele Schön (violoncellista e Direttore di Ricerca dell’Istituto di Neuroscienze dei Sistemi di Marsiglia) Quattro. Stagioni, voci, quarti, mani (Il Mulino, 2023).

La serata di sabato prevede la proiezione, presso il Cinema Teatro Dolomiti, del film Logos Zanzotto (Italia, 2021) del regista Denis Brotto, che sarà presente in sala per discutere con il pubblico. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere alla Biblioteca di Lavarone, (lavarone@biblio.tn.it- 0464/783832) e visitare la pagina Facebook @lefrontieredellapsicoanalisi

VENERDì 28 GIUGNO

LAVARONE, CENTRO CONGRESSI

CONCERTO “LE 4 STAGIONI”

Concerto “Le 4 stagioni”. Esegue il Maestro Matteo Marzaro violino solista e concertatore con gli Archi Italiani composti da David Mazzacan (violino), Matteo Zanatto (violino), Michele Sguotti (viola), Giovanni Costantini (violoncello), Michele Gallo (contrabbasso), Marco Vincenzi (clavicembalo). Le 4 stagioni è un viaggio musicale attraverso quelle che sono considerate tra le pagine più suggestive e celebri della musica a programma,

dedicate all’immaginario culturale che ha ispirato compositori e musicisti nelle diverse epoche: le stagioni e lo scorrere del tempo. Ingresso libero. Maggiori informazioni: presso gli uffici APT 0464 724130 oppure info@alpecimbra.it

SABATO 29 GIUGNO

LUSERNA, FORTE WERK

DA BACH AI QUEEN…COME IN UN FILM

L’Ensamble “Girolamo Frascobali” presenta una serie di concerti inseriti nello storico contesto delle fortezze della Grande Guerra dell’Alpe Cimbra. “Da Bach ai Queen… come in un film” è una produzione con le più famose colonne sonore di celebri compositori, da Ennio Morricone, ad Augusto Martelli e film celebri come Titanic, Star Wars, James Bond… il tutto arricchito da cover dei Beatles, Procol Harum, Europe ed altre celebri band. Ore: 16:00 Luogo: Forte Werk, Luserna. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria. Maggiori informazioni: presso gli uffici APT 0464 724130 oppure info@alpecimbra.it

LUNEDì 01 LUGLIO

LAVARONE

INAUGURAZIONE DEL DRAGO VAIA

L’opera che sostituisce il Drago Vaia verrà inaugurata a Lavarone lunedì 01 luglio alle ore 11:00, sarà un’opera imponente e molto suggestiva: il DRAGO in Legno più grande del Mondo.

L’opera nasce dalle ceneri del Drago Vaia, realizzato con le radici della tempesta, porta con sé la memoria di quello che è successo al suo predecessore: i pezzi di legno sono di colore nero, volutamente bruciati dall’artista.

Queto nuovo Drago non è solo guardiano a monito del rapporto tra essere umano e natura, ma è un custode di memoria, di storie, un simbolo di rinascita e resilienza. Un’opera maestosa che è stata rifinanziata grazie al grande aiuto di più di 1600 persone che hanno donato e di numerose aziende. Maggiori informazioni: presso gli uffici APT 0464 724130 oppure info@alpecimbra.it