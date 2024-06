APT ALPE CIMBRA (TN) * APPUNTAMENTI 13 – 16 GIUGNO: «FOLGARIA, IL 14/6 RITIRO NAZIONALE ITALIANA DI PALLACANESTRO»

“Il Mercato della Terra”, iniziativa della Comunità Slow Food per lo Sviluppo Agro-culturale degli Altipiani Cimbri, in collaborazione con la Condotta Slow Food Valle dell’Adige Alto Garda, è nata per creare un momento d’incontro tra i produttori del territorio, gli abitanti e gli ospiti dell’Alpe per far conoscere loro

la bontà e genuinità, di stagione in stagione, dei loro prodotti. La mattina di sabato 15 giugno si troverà in Piazza Marconi a Folgaria.

DOMENICA 16 GIUGNO

LAVARONE, LOC. MILLEGROBBE. O-MARATHON DEGLI ALTIPIANI

LAVARONE.

INAUGURAZIONE DEL DRAGO VAIA

L’opera che sostituisce il Drago Vaia verrà inaugurata a Lavarone domenica 16 giugno alle ore 11:00, sarà un’opera imponente e molto suggestiva: il DRAGO in Legno più grande del Mondo.

L’opera nasce dalle ceneri del Drago Vaia, realizzato con le radici della tempesta, porta con sé la memoria di quello che è successo al suo predecessore: i pezzi di legno sono di colore nero, volutamente bruciati dall’artista.

Queto nuovo Drago non è solo guardiano a monito del rapporto tra essere umano e natura, ma è un custode di memoria, di storie, un simbolo di rinascita e resilienza. Un’opera maestosa che è stata rifinanziata grazie al grande aiuto di più di 1600 persone che hanno donato e di numerose aziende.

Il nuovo Drago, che vedrà la luce il 16 giugno alle ore 11.00, sempre all'interno del progetto Lavarone Green Land, simboleggia forse ancora più del precedente la resilienza e la volontà di ricominciare. Da settimane Marco Martalar è impegnato nel lavoro sulla sua nuova creazione che rimane però ancora un mistero: "Sto lavorando notte e giorno alla nuova opera e posso solo rivelare che il fumo e il fuoco sono due elementi caratterizzanti. Del resto, è un drago, un drago che rinasce più forte e potente di prima." Insomma, il nuovo Drago Vaia non sarà una copia del suo predecessore ma porterà con sé il suo vissuto, quello di un Drago che è bruciato e che è rinato dalle sue stesse ceneri.

FOLGARIA.

14° RIMPATRIATA MISSILI NIKE. 14° RIMPATRIATA DEL FORUM NIKE MISSILE aperta a TUTTI

gli iscritti al Forum e simpatizzanti dell'Aeronautica, loro familiari ed amici. Domenica 16 giugno dopo la Santa Messa presso la chiesa parrocchiale di San Lorenzo è prevista l'adunata presso il Cimitero militare, la deposizione della Corona e il saluto delle autorità; a seguire ci sarà una sfilata lungo il corso centrale di Folgaria con la Banda Folkloristica di Folgaria; nel pomeriggio alle ore 15.30 a Base Tuono raduno dei partecipanti e alzabandiera.