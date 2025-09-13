APT ALPE CIMBRA (TN) * “ALPITUDINI“: «INCONTRO CON IL CLIMATOLOGO FAZZINI E DUE CONCERTI, THE RUMPLED E I LUF»

13.04 - sabato 13 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ad Alpitudini l’incontro con il climatologo Fazzini e due concerti: The Rumpled e I Luf.. Massimiliano Fazzini torna a Folgaria per presentare la ricerca sul cambiamento climatico. The Rumpled al Drago Vaia Regeneration e I Luf a Nosellari portano la musica sull’Alpe Cimbra,

Alpitudini è progetto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri insieme ai Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna, ed è realizzato in collaborazione con APT Alpe Cimbra e Biblioteca di Lavarone e curato da Superflùo | dissonanze creative dell’Alpe Cimbra che esplora la montagna attraverso molteplici voci, linguaggi e prospettive. Un progetto che punta a valorizzare il patrimonio naturale e umano dell’Altopiano, attraverso un dialogo continuo tra passato, presente e futuro.

Il ciclo di incontri Alpitudini si è svolto per tutta l’estate sull’Alpe Cimbra tra cinema sostenibile ad alta quota, tre escursioni con accompagnatori straordinari, mostre, incontri, letture animate, spettacoli e concerti che passano dall’educazione ambientale alla valorizzazione del territorio. Tra i protagonisti di questa seconda edizione Luca Mercalli, climatologo e presidente della Società meteorologica italiana; Pino Petruzzelli con lo spettacolo Storie di uomini e di vini; Matteo De Mayda, fotografo che ha presentato al Museo Radici la sua mostra There’s no calm after the storm, lavoro che indaga le conseguenze a lungo termine di Vaia; il regista Giorgio Diritti presente durante la proiezione di Il vento fa il suo giro, candidato ai David di Donatello 2008 e Katia Bernardi, regista del documentario Nella pelle del drago.

Il mese di settembre vede protagonisti Massimiliano Fazzini, che torna a Folgaria per presentare la ricerca sul cambiamento climatico e i due concerti: The Rumpled al Drago Vaia Regeneration a Lavarone e, a ottobre, I Luf a Nosellari di Folgaria, tra sound folk rock delle Dolomiti e canzoni poetiche che raccontano la vita della Val Camonica.

Ecco nel dettaglio gli appuntamenti:

Venerdì 12 settembre alle 21:00 alla Sala 350 di Folgaria si è tenuto l’incontro Turismo e variazioni climatiche: analisi locali e prospettive globali con Massimiliano Fazzini, che proporrà una riflessione sul clima legato al turismo, dove quest’ultimo influenza le scelte di viaggio e i flussi stagionali, diventando vera e propria leve per lo sviluppo economico e culturale dei territori.

Domenica 21 settembre alle 15:00 al Drago Vaia Regeneration a Lavarone arrivano i The Rumpled, già protagonisti della rassegna lo scorso anno con il loro sound che mescola rock, folk, pop e punk. Brani ballabili, energici e travolgenti, capaci di infiammare il pubblico e trasformare ogni concerto in una miscela esplosiva. La band trentina ha pubblicato due album e cinque EP ed è reduce da un tour europeo, oltre che dal recente secondo posto al San Marino Song Contest 2025, dove hanno ottenuto un Oro per il miglior gruppo emergente.

L’evento è gratuito e in caso di cattivo tempo il concerto sarà spostato al PalaCongressi in frazione Gionghi.

È gradita l’iscrizione su Eventbrite.

Domenica 12 ottobre alle 15.00 al Campo da Calcio, Fraz. Nosellari di Folgaria è invece il turno de I Luf. Nati da un’idea di Dario Canossi, originario delle montagne della Val Camonica, propongono un repertorio musicale che racconta di vita comune, personaggi e storie vere nel senso più poetico del termine. Piccole perle di dialetto, amore per la cultura, tradizione popolare e impegno sociale. I Luf (dal dialetto, “lupi”) sono un branco di musicisti che arrivano da esperienze diverse e che insieme creano un impatto sonoro forte, con una grande impronta folk-rock, dove si incontrano temi e musiche tradizionali rielaborate con ritmiche travolgenti.

Il concerto è inserito all’interno del Festival dell’Agricoltura di Montagna – Giornata del Porro di Nosellari e la partecipazione è gratuita, ma è gradita l’iscrizione su Eventbrite.