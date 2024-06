APT ALPE CIMBRA (TN) * “100 KM DEI FORTI“: «TUTTI PRONTI I TRACCIATI DELL’EVENTO, MARATHON – CLASSIC E NOSELLARI BIKE (8-9/6)»

14.55 - lunedì 3 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La 100 Km dei Forti numero 28 si pedala l’8 e il 9 giugno. Tutti pronti i tracciati dell’evento: Marathon, Classic e Nosellari Bike. Per i bikers un fornito pacco gara fra prodotti tecnici e gustose specialità. Al via fra Dutto, Burato, Peretti, Piana e Pallaoro c’è l’iridato Ilias (GRE).

È dietro l’angolo la 28.a edizione della “100 Km dei Forti”, quando l’Alpe Cimbra si renderà protagonista delle incredibili sfide sulle ruote grasse di appassionati mountain bikers nel fine settimana dell’8 e 9 giugno. All’atteso appuntamento con la “100 Km” manca sempre meno e sono già tutti pronti i tracciati di gara che il comitato organizzatore dell’SC Millegrobbe ha provveduto a segnalare e rendere percorribili per le prove “in pista” un chilometro dopo l’altro. Il tracciato Marathon è senza dubbio quello più desiderato dai corridori in gara e con i suoi 94,86 km di lunghezza conduce gli atleti dalla partenza di Parco Palù di Lavarone al traguardo di Lavarone Gionghi attraversando lo spettacolare territorio dell’Alpe Cimbra, intriso non solo di bellezze naturalistiche, ma anche di suggestive testimonianze storiche. Fra una fortificazione risalente alla Prima Guerra mondiale e l’altra, domenica 9 giugno andranno superati i 2330 metri di dislivello del “Marathon”, che saranno invece 1190 per il percorso “Classic” da 52,39 km. Da non dimenticare la Nosellari Bike, in scena sabato 8 giugno e che con i suoi 33,7 km porta a esplorare alcuni dei luoghi più interessanti della zona, la partenza è da Nosellari, frazione di Folgaria, mentre l’arrivo è a Lavarone Gionghi. Alla partenza della Nosellari Bike seguirà quella dell’escursione guidata in Hand bike e Tandem proposta in collaborazione con Scie di Passione, per una 100 Km “per tutti”.

Per tutti gli iscritti alla “100 Km dei Forti” è stato pensato un interessante pacco gara, ricco di elementi tecnici e sportivi come il manicotto e la fascia tubolare personalizzati e il prodotto della WD 40, ottimo alleato per la cura della propria bicicletta. In aggiunta, i concorrenti verranno omaggiati di una serie di eccellenze enogastronomiche locali come il formaggio Vezzena del Caseificio degli Altipiani, la birra Forst 0,0%, un prodotto tipico Van Loon e uno snack Melinda, oltre a un drink energetico Hora e un prodotto di gamma Volchem. Senza dimenticare il flacone di shampoo-doccia Samudra Wellness e il buono sconto per un acquisto presso Oxeego, rinomata ditta specializzata in calze sportive.

Nella nutrita griglia di partenza della “100 Km dei Forti” non mancano i talenti di Pietro Dutto e Chiara Burato (Mentecorpo Cicli Drigani Team), Marzio Deho, Claudia Peretti, Andrea Righettini, Davide Foccoli e Lorenzo Allodi (Olympia Factory Team) e ancora Christian Pallaoro e Debora Piana (Team Cingolani Specialized).

A questi si aggiunge un altro nome di grande prestigio, quello del biker greco Periklis Ilias (Tabros Racing Team). L’ellenico classe 1986 è il campione nazionale in carica e si è laureato Campione del Mondo nella MTB Marathon nel 2012, una presenza che non passerà inosservata nel gruppo allo start della 100 Km, nella quale sarà impegnato ad affrontare il “1000Grobbe Bike Challenge”, l’iconica combinata che unisce la Nosellari Bike del sabato alla 100 Km sulla distanza Classic della domenica. Sarà al via anche il russo Anton Sintsov del team KTM Alchemist powered by Brenta Brakes, il quale vanta nel suo palmares un terzo posto in Coppa del Mondo XCO a Lenzerheide ed è stato più volte campione nazionale.

C’è un sano fermento nella sede dell’SC Millegrobbe, dove il comitato organizzatore sta mettendo a punto le ultime accortezze in vista dell’edizione 2024 della “100 Km dei Forti” che sarà gemellata con un’altra gara simbolo del panorama delle ruote artigliate, la “Marathon dell’Altopiano” in programma domenica 23 giugnoda Gallio con il percorso Marathon da 62 km e quello Classic da 45 km. Al fianco dei partner Dao Conad, Forst, Cassa Rurale Vallagarina, Van Loon, Trentingrana, ITAS, Samudra Wellness, Pittarello, Morato e SCOTT, e dell’ApT Alpe Cimbra, il team di lavoro procede spedito verso una nuova ed emozionante edizione della “100 Km dei Forti”. Le iscrizioni sono aperte.