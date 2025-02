APSS – TRENTO * SOLIDARIETÀ: «LA COOPERATIVA DAO A FIANCO DEI PICCOLI PAZIENTI, DONATI 13 MILA EURO AL DIPARTIMENTO PEDIATRICO»

15.22 - mercoledì 26 febbraio 2025

Anche quest’anno Dao e Conad confermano il loro sostegno alla comunità trentina e ai più fragili: i piccoli pazienti pediatrici. Grazie alla solidarietà dei clienti dei vari punti vendita sono stati donati 13.752 euro a favore del Dipartimento pediatrico dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. La donazione è stata simbolicamente consegnata oggi nella sede centrale di Apss dal presidente della cooperativa Dao Ezio Gobbi al direttore generale di Apss Antonio Ferro e al direttore del Dipartimento pediatrico Massimo Soffiati, alla presenza dell’assessore provinciale alla salute Mario Tonina. La raccolta fondi è il frutto dell’iniziativa solidale «I gesti d’amore si fanno sentire», promossa nei punti vendita Conad durante il periodo natalizio 2024.

I clienti dei supermercati, versando una piccola somma aggiuntiva alla spesa, hanno avuto l’opportunità di collezionare una linea esclusiva di campanelle natalizie realizzate in plastica riciclata, ispirate ai personaggi più amati dei film d’animazione Disney e partecipare così alla raccolta fondi da destinare al Dipartimento transmurale pediatrico. Anche per il 2024 l’obiettivo della raccolta era sostenere il lavoro dei medici e delle équipe che ogni giorno operano per rendere la vita dei bambini ricoverati più serena, migliorando la qualità delle cure grazie all’acquisto di nuove attrezzature mediche.

«Ringrazio la cooperativa Dao – ha dichiarato l’assessore Tonina – per il sostegno che anche quest’anno ha voluto dare al nostro sistema sanitario e in particolare ai piccoli pazienti delle pediatrie, reparti dove i nostri professionisti si prendono cura con competenza e umanità dei bambini e delle loro famiglie. Grazie a questa iniziativa Dao ha dato un contributo concreto al Dipartimento pediatrico e allo stesso tempo ha saputo sensibilizzare, in maniera “leggera e giocosa”, le tante famiglie che hanno aderito alla raccolta fondi, accrescendo così nella comunità la consapevolezza sul tema della salute pediatrica e sul contributo che ognuno di noi può dare nel sostenere chi ha più bisogno. Questa lodevole iniziativa dimostra – ha concluso l’assessore – come le nostre realtà cooperative siano animate da valori profondi, che guardano al bene comune e ai bisogni della comunità in cui operano».

«Questa donazione – ha sottolineato il dg Ferro – è un bellissimo esempio di come la sensibilità della comunità trentina possa avere un ritorno concreto sulla vita dei nostri piccoli pazienti e delle loro famiglie. Ringrazio a nome di Apss la cooperativa Dao e i clienti Conad che hanno aderito all’iniziativa con generosità: grazie a questa raccolta fondi acquisteremo strumentazioni che miglioreranno la qualità del lavoro dei nostri operatori e la qualità delle cure per i pazienti pediatrici. Il contributo dei privati alle iniziative di sanità pubblica è estremamente prezioso».

Massimo Soffiati ha voluto ringraziare Conad e Dao in rappresentanza del «mondo pediatrico», evidenziando come «la sinergia tra pubblico e privato sia vitale per sostenere le attività dei vari reparti pediatrici; grazie a donazioni come questa possiamo acquistare materiali e strumentazioni che possono migliorare le nostre prestazioni in ambito assistenziale».

«È con grande orgoglio che oggi contribuiamo al miglioramento della salute e del benessere della nostra comunità, in particolare dei più piccoli. I bambini sono il nostro futuro e noi crediamo fermamente che ogni gesto, anche piccolo, possa fare una grande differenza nella loro vita» – ha detto Ezio Gobbi. «Ancora una volta il nostro impegno come impresa cooperativa del territorio – ha aggiunto Gobbi – va oltre la dimensione commerciale e si concretizza in azioni che rispondono ai bisogni reali della collettività, con particolare attenzione a chi più ha bisogno di aiuto. Ringraziamo la generosità della nostra clientela, che ci supporta per fare la differenza».

L’iniziativa «I gesti d’amore si fanno sentire» fa parte di un più ampio progetto che Conad ha avviato a livello nazionale per sostenere gli ospedali impegnati in progetti pediatrici in tutta Italia; dalla prima iniziativa del 2021 le donazioni hanno superato gli 8 milioni di euro. Il tutto si inserisce nei percorsi di «Sosteniamo il futuro», che promuove un impatto positivo su tre pilastri fondamentali: il rispetto per l’ambiente, l’attenzione alle persone e alle comunità, e la valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.