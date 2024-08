APSS TRENTINO * TREC+: «ACCESSO AI SERVIZI SANITARI ON-LINE, AMPLIATE LE FUNZIONALITÀ DI APP E PORTALE»

15.19 - giovedì 1 agosto 2024

Il sistema TreC+ si dota di nuove funzionalità per permettere ai cittadini una maggiore disponibilità e facilità di accesso ai servizi on-line. Oggi sono state rilasciate le versioni aggiornate dell’applicazione e del portale TreC+ con nuove funzionalità che riguardano la possibilità di effettuare il pagamento delle prestazioni direttamente attraverso l’app, di caricare un referto generato da strutture sanitarie extra provincia di Trento, di ricevere la notifica della disponibilità di un referto e la possibilità di nasconderlo dalla propria lista oltre a vari adeguamenti di sicurezza.

Con TreC+ l’accesso ai servizi sanitari online avviene attraverso una piattaforma web e un’applicazione del Servizio sanitario provinciale in cui confluiscono prestazioni e dati sanitari sempre disponibili e facilmente accessibili dal cittadino. Grazie a TreC+, i trentini hanno a disposizione una delle prime piattaforme in Italia di servizi on-line che li accompagnano nell’interazione con il Servizio sanitario provinciale.

TreC+ è frutto di un progetto voluto da Provincia autonoma di Trento, Azienda provinciale per i servizi sanitari e Fondazione Bruno Kessler e realizzato attraverso il Centro di competenza sanità digitale TrentinoSalute4.0.

Per caricare i nuovi aggiornamenti all’app TreC+ basterà scaricare la nuova versione dagli store (Android o iOS). Chi invece non ha ancora installato l’app TreC+, potrà farlo autonomamente accedendo dal portale web trec.trentinosalute.net seguendo le indicazioni della guida.

Nel dettaglio le nuove funzionalità di TreC+ sono:

• integrazione con Mypay: la possibilità di pagare le prestazioni sanitarie direttamente all’interno di TreC+;

• notifiche push dati sanitari: viene inviata una notifica push quando un utente delegato accede alla TreC+ del delegante, oppure quando viene visualizzato un referto/prescrizione dalla piattaforma web;

• archiviazione referti e ricette: possibilità di nascondere un referto/prescrizione dalla lista generale. È stato aggiunto un filtro di ricerca che consente di visualizzare i referti/prescrizioni nascosti;

• caricamento da mobile di referti generati off-line: possibilità di caricare documenti personali (referti o altri documenti sanitari) da cellulare.