APSS TRENTINO * SANITÀ: «AGGRESSIONE AL S. CHIARA, INTRAPRESE TUTTE LE VERIFICHE SULLE MISURE DI SICUREZZA»

19.48 - lunedì 17 giugno 2024

A seguito del grave episodio avvenuto nella notte tra sabato e domenica nell’Unità operativa di Pediatria, l’assessore alla salute Mario Tonina e i vertici di Apss esprimono la più sentita solidarietà verso il personale sanitario coinvolto e le persone presenti in reparto.

Nel pomeriggio di oggi si è tenuto un incontro nel corso del quale i vertici aziendali si sono confrontati con i professionisti sanitari per individuare soluzioni logistiche ed organizzative multidisciplinari al fine di evitare il ripetersi di episodi di aggressione salvaguardando l’incolumità del personale e dei pazienti. Apss rassicura che la sicurezza dei propri collaboratori è un obiettivo prioritario in un contesto nel quale episodi di questo tipo non hanno più un carattere emergenziale ma necessitano di un intervento organizzativo strutturato e tempestivo