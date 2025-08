APSS – TRENTINO * PROFESSIONI SANITARIE: «VIA ALLE ISCRIZIONI NELLE SEDI DI TRENTO E ROVERETO, DISPONIBILI 380 POSTI (TEST DI AMMISSIONE L’8/9)»

16.28 - mercoledì 6 agosto 2025

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie della Scuola di medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Verona. Per le sedi di Trento e Rovereto del Polo universitario delle professioni sanitarie sono attivati, per l’anno accademico 2025/2026, otto corsi di laurea per un totale di 380 posti. Ci sarà tempo per iscriversi fino al 26 agosto. Il test di ammissione, unico per tutti, si terrà il prossimo 8 settembre a Trento. I corsi di laurea delle professioni sanitarie di Trento e Rovereto sono gestiti dall’Ateneo di Verona in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari e l’Ateneo di Trento.

Le professioni sanitarie rappresentano un settore in continua evoluzione, che unisce innovazione, competenze specialistiche e un forte valore umano. Si tratta di percorsi professionali stimolanti e dinamici, capaci di adattarsi ai cambiamenti della società e di proporre nuove opportunità formative, in linea con le esigenze del mondo del lavoro. Chi sceglie questo ambito ha davanti a sé ampie prospettive occupazionali già subito dopo la laurea, in un’ampia varietà di contesti: pubblico e privato, strutture ospedaliere e territoriali, servizi socio-sanitari e aziende. Le professioni sanitarie offrono inoltre concrete possibilità di sviluppo di carriera, sia nell’attività clinica sia nei settori della formazione, ricerca e organizzazione. Il percorso di studi è fortemente orientato alla pratica: accanto alla formazione teorica in aula, sono previste numerose ore di tirocinio sul campo in strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate, anche all’estero grazie al programma Erasmus+.

I corsi di laurea triennali attivati dal Polo universitario delle professioni sanitarie di Trento hanno un ruolo strategico: non solo aiutano i giovani diplomati a costruire un futuro professionale solido e appagante, ma rispondono anche ai bisogni crescenti del servizio sanitario provinciale, che richiede figure sempre più qualificate e specializzate.

Per l’anno accademico 2025/2026 sono disponibili 380 posti, così suddivisi per i corsi di laurea:

• Infermieristica (Trento): 220 posti

• Assistenza sanitaria (Trento): 25 posti

• Fisioterapia (Rovereto): 25 posti

• Tecniche di laboratorio biomedico – interateneo (Trento): 25 posti

• Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia – interateneo (Trento): 25 posti

• Igiene dentale (Rovereto): 20 posti

• Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – interateneo (Trento): 20 posti

• Tecnica della riabilitazione psichiatrica (Rovereto): 20 posti

Il test di ammissione, unico per tutti i corsi di laurea delle professioni sanitarie, si terrà l’8 settembre a Trento. Sul sito di Apss sono disponibili le informazioni sui corsi e le risposte alle domande più frequenti relative a iscrizioni, modalità di frequenza e agevolazioni per gli studenti.

La domanda va presentata esclusivamente online (necessari SPID o CIE) nella sezione «bandi di ammissione» del sito dell’Università di Verona. Qui sono invece disponibili le Faq sulle immatricolazioni.

Come ogni anno il Servizio professioni sanitarie, formazione e rapporti con le Università della Provincia autonoma di Trento organizza un webinar gratuito dì preparazione al test di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, rivolto prioritariamente agli studenti trentini. Il webinar si svolgerà il 28 e 29 agosto, e il 2 e 3 settembre, per un totale di 16 ore in diretta streaming. Iscrizioni online, entro il 26 agosto, fino ad esaurimento posti sul sito www.trentinosalute.net.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0461 494105 oppure scrivere a: serv.personalesanitarioeuniversita@provincia.tn.it