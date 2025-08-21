APSS TRENTINO * PROFESSIONI SANITARIE: «NELLE SEDI DI TRENTO E ROVERETO DISPONIBILI 380 POSTI, ISCRIZIONI ENTRO IL 26 AGOSTO»

16.13 - giovedì 21 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

C’è tempo fino a martedì 26 agosto per iscriversi ai corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie. Per le sedi di Trento e Rovereto del Polo universitario delle professioni sanitarie sono attivati, per l’anno accademico 2025/2026, otto corsi di laurea per un totale di 380 posti. Il test di ammissione, unico per tutti, si terrà il prossimo 8 settembre a Trento. I corsi di laurea delle professioni sanitarie di Trento e Rovereto sono gestiti dall’Università di Verona, tre interateneo con l’Università di Trento, in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento e l’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Per l’anno accademico 2025/2026 sono disponibili 380 posti, così suddivisi per i corsi di laurea:

• Infermieristica (Trento): 220 posti

• Assistenza sanitaria (Trento): 25 posti

• Fisioterapia (Rovereto): 25 posti

• Tecniche di laboratorio biomedico – interateneo (Trento): 25 posti

• Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia – interateneo (Trento): 25 posti

• Igiene dentale (Rovereto): 20 posti

• Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – interateneo (Trento): 20 posti

• Tecnica della riabilitazione psichiatrica (Rovereto): 20 posti

La domanda va presentata online (necessari SPID o CIE) nella sezione «bandi di ammissione» del sito dell’Università di Verona. Qui sono invece disponibili le Faq sulle immatricolazioni. Sul sito di Apss sono pubblicate informazioni sui corsi e le risposte alle domande più frequenti relative a iscrizioni, modalità di frequenza e agevolazioni per gli studenti.

Anche quest’anno il Servizio professioni sanitarie, formazione e rapporti con le Università della Provincia autonoma di Trento organizza un webinar gratuito dì preparazione al test di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, rivolto prioritariamente agli studenti trentini. Il webinar si svolgerà il 28 e 29 agosto, e il 2 e 3 settembre, per un totale di 16 ore in diretta streaming. Iscrizioni online, entro il 26 agosto, fino ad esaurimento posti sul sito www.trentinosalute.net.

Le professioni sanitarie sono un settore dinamico, in continua evoluzione, che unisce innovazione, competenze specialistiche e attenzione alla persona. Offrono percorsi formativi stimolanti, con ampie prospettive occupazionali già dopo la laurea in ambiti pubblici e privati, ospedalieri e territoriali. Accanto alla formazione teorica, i corsi prevedono tirocini pratici, anche all’estero, favorendo lo sviluppo di competenze cliniche, organizzative, di ricerca e formazione.

Le professioni sanitarie offrono anche concrete possibilità di sviluppo di carriera, sia nell’attività clinica sia nei settori della formazione, ricerca e organizzazione.

I corsi di laurea triennali del Polo universitario delle professioni sanitarie di Trento hanno un ruolo strategico: garantiscono ai giovani un futuro professionale solido e rispondono al crescente fabbisogno di figure qualificate per il servizio sanitario provinciale.