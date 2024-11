APSS TRENTINO * OSPEDALE S. CHIARA: «OSTETRICIA E GINECOLOGIA, INCARICO QUINQUENNALE A FABRIZIO TADDEI»

11.34 - lunedì 25 novembre 2024

Ostetricia e ginecologia di Trento, nominato il direttore. Incarico quinquennale a Fabrizio Taddei, a Rovereto il facente funzioni sarà Pietro Dal Rì.

Dal 1° dicembre Fabrizio Taddei sarà direttore dell’Unità operativa di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento. Il direttore generale dell’Apss, Antonio Ferro, lo ha nominato sulla base dell’esito del colloquio selettivo e della valutazione del curriculum professionale. Taddei, già direttore dell’Unità operativa di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto, ha ricoperto, negli ultimi tre anni, l’incarico a scavalco di direttore dell’unità operativa di Trento e dal 2022 quello di direttore di dipartimento transmurale ostetrico ginecologico nel quale è stato riconfermato.

Fabrizio Taddei è nato a Croviana (Tn) il 15 febbraio 1959, si è laureato in medicina e chirurgia all’Università degli studi di Parma dove, nel 1990, si è specializzato ostetricia e ginecologia. Il professionista ha un’esperienza trentennale nella disciplina dell’ostetricia e ginecologia svolta in strutture sanitarie pubbliche ed è esperto di medicina materno-fetale riconosciuto a livello nazionale.

Ha iniziato la propria carriera professionale all’Ospedale regionale di Bolzano dove dal 1990 al 1997 ha lavorato nella Divisione di ostetricia e ginecologia, con l’invio alla clinica universitaria Charitè di Berlino, per circa un anno, per svolgere attività di ricerca e esperienza clinica in diagnostica e terapia fetale. Successivamente da novembre 1997 ha lavorato alla 1° Clinica ginecologica e ostetrica dell’Università degli studi di Brescia dove ha esercitato la sua attività professionale e didattica fino al luglio 2008 quando è stato nominato direttore della Struttura complessa di ginecologia e ostetricia dell’Azienda ospedaliera “Carlo Poma” di Mantova – Presidio di Asola, incarico che ha mantenuto fino al 2015.

Dal 1° settembre 2015 è stato nominato direttore dell’Unità operativa di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto a cui si è aggiunto a luglio 2021 l’incarico a scavalco di direttore dell’Unità operativa di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Trento. Il dottor Taddei dal 2021 ha ricoperto dapprima l’incarico di direttore dell’Area materno-infantile e successivamente di direttore del Dipartimento transmurale ostetrico ginecologico. È direttore responsabile del Percorso nascita attivo in provincia di Trento.

Il professionista ha al suo attivo una significativa produzione scientifica con numerosi articoli pubblicati su riviste indicizzate di alto rilievo scientifico ed è stato relatore a numerosi convegni di settore. Ha ricoperto cariche di rilievo in diverse società scientifiche nazionali ed è attualmente segretario regionale dell’Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani.

Nella stessa seduta delibere il direttore generale ha nominato il dottor Pietro Dal Rì, attuale titolare della struttura semplice «Chirurgia ginecologica endoscopica», direttore facente funzioni dell’Unità operativa di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Rovereto a partire dal 1° dicembre fino alla selezione per l’individuazione del titolare della struttura complessa.