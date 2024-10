APSS TRENTINO * OSPEDALE S. CHIARA: «AGGREDITO UN MEDICO DEL PRONTO SOCCORSO, SOLIDARIETÀ DA PARTE DEL CONSIGLIO DI DIREZIONE»

14.14 - martedì 15 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Un medico in servizio al pronto soccorso dell’ospedale Santa Chiara di Trento è stato aggredito la scorsa notte da un giovane. Il ragazzo, dopo aver dato in escandescenze e aver colpito a pugni il medico, si è reso responsabile anche della rottura di una vetrata. Il medico aggredito fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze e ha potuto riprendere il turno di servizio.

A seguito di questo ulteriore grave atto di violenza ai danni dei nostri dipendenti e collaboratori, i vertici dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari esprimono profonda solidarietà nei confronti del medico coinvolto e delle persone presenti in pronto soccorso al momento dell’aggressione. Per evitare il ripetersi di ulteriori atti di violenza, Apss lavora costantemente all’individuazione di soluzioni organizzative e logistiche. Episodi di questo genere non possono essere trattati come casi isolati, ma necessitano di interventi strutturati. Garantire ambienti di lavoro sicuri per tutti gli operatori sanitari è per Apss una priorità assoluta.