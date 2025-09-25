APSS TRENTINO * MUSE – “NOTTE DELLA RICERCA“: «CLIMA CHE CAMBIA E NUOVE SFIDE PER LA SALUTE, AL CENTRO DELL’EVENTO DEL 26 SETTEMBRE»

17.02 - giovedì 25 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Si parlerà anche di zecche, zanzare e malattie trasmesse da vettori alla Notte della ricerca che si terrà al Muse domani, venerdì 26 settembre. I professionisti dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari interverranno all’interno dell’evento «Un approccio ‘One Health’ nei confronti del cambiamento climatico», dove si parlerà degli effetti dei cambiamenti climatici sul rischio di trasmissione di zoonosi. La sfida è chiara: i cambiamenti climatici stanno modificando gli ecosistemi e, con essi, anche la diffusione di malattie trasmesse da animali e insetti all’uomo. Per questo motivo diventa fondamentale un approccio One Health, che considera la salute umana, animale e ambientale come un unico sistema interconnesso.

I professionisti di Apss interverranno con un focus sulle principali malattie trasmesse da zecche e zanzare sul territorio trentino. In particolare, Veronica Canal dell’Unità operativa di igiene e sanità pubblica illustrerà i dati epidemiologici locali e alcuni aspetti preventivi, spiegando come vengono monitorate le infezioni da vettori e quali sono le tendenze registrate negli ultimi anni. Giovanni Mori dell’U.o. di malattie infettive parlerà invece degli aspetti clinici, affrontando patologie come la malattia di Lyme e le infezioni da virus West Nile, con indicazioni pratiche sulla diagnosi precoce. Al loro fianco, veterinari esperti della Provincia autonoma di Trento, di Apss e dell’Istituto zooprofilattico delle Venezie risponderanno alle domande del pubblico, creando un dialogo diretto tra cittadini, sanità e ricerca.

L’intervento di Apss si inserisce un evento più ampio dove saranno presentate le attività del Tavolo provinciale One Health, coordinato dalla Fem, a cui partecipano Pat, Apss, Muse, Fbk, Mcr, Unitn e Cal. ll gruppo di lavoro presenterà al pubblico i risultati delle proprie ricerche su temi cruciali come le malattie zoonotiche, la resistenza agli antimicrobici e le malattie di origine alimentare, evidenziando come il cambiamento climatico influenzi il rischio di diffusione di nuove infezioni. Nel corso della serata sarà possibile anche osservare zecche e zanzare vive, comprendendone biologia ed ecologia; partecipare a quiz a premi per testare le proprie conoscenze; scoprire ZeccApp, una nuova applicazione di citizen science che consente ai cittadini di segnalare la presenza di zecche sul territorio.

Il programma della Notte della ricerca