APSS TRENTINO * MALTEMPO: « INFILTRAZIONI D’ACQUA, BLACK-OUT NELLA NOTTE AL CENTRO PER I SERVIZI SANITARI»

16.44 - domenica 2 giugno 2024

Attorno all’una di questa notte è stata segnalata un’interruzione dell’elettricità dovuta a infiltrazioni d’acqua. Tecnici al lavoro per ripristinare sistemi elettrici, informatici e telefonici. Poco prima dell’una di questa notte si è verificato un guasto generalizzato all’alimentazione elettrica del Centro per i servizi sanitari di Trento sud, provocato da un’infiltrazione d’acqua causata dalle abbondanti piogge dell’ultimo periodo e, in particolare, di ieri. La struttura che è adibita a uffici e ambulatori nel fine settimana è chiusa. I tecnici dei dipartimenti Tecnologie e Infrastrutture sono al lavoro per ripristinare l’erogazione di energia elettrica in vista della riapertura dei servizi di domani.

L’acqua ha danneggiato la cabina elettrica che alimenta la struttura lasciando le palazzine senza corrente. Il Centro per i servizi sanitari oltre alle attività ambulatoriali, che oggi sono chiuse, è la sede del Dipartimento tecnologie che ha qui alcuni sistemi informativi e la centrale telefonica. Per precauzione i vaccini e altre sostanze termolabili, stoccate nei frigoriferi del Dipartimento di prevenzione e del Distretto nord, sono stati spostati in altre strutture di Apss.

Attualmente i tecnici hanno già ripristinato le utenze della palazzina C, sede del Dipartimento tecnologie ed entro il tardo pomeriggio è presumibile che saranno riattivate tutte le altre utenze con energia elettrica erogata dal gruppo elettrogeno della Protezione Civile che ha temporaneamente sostituito l’alimentazione garantita dal gruppo elettrogeno di Apss.