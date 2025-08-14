APSS TRENTINO * LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE: «DISPONIBILI 25 POSTI PER LA SEDE DI TRENTO, DOMANDE ENTRO IL 5/9»

15.36 - giovedì 14 agosto 2025

Sono aperte le iscrizioni al Corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche attivato dall’Università degli studi di Verona nella sede del Polo universitario delle professioni sanitarie di Trento. Ci si potrà iscrivere fino al 5 settembre; il test di ammissione si terrà a Verona il 25 settembre. Il corso biennale post lauream, con indirizzo in cure primarie, infermieristica e ostetricia di famiglia, rientra nel catalogo delle proposte formative del Polo universitario delle professioni sanitarie della Provincia di Trento e dell’Ateneo di Verona ed è rivolto a chi è già in possesso della laurea o del diploma universitario abilitante alle professioni di infermiere, infermiere pediatrico, ostetrica o di altro titolo equipollente.

Il corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche rappresenta un percorso formativo innovativo, proiettato verso il futuro e in linea con le indicazioni del PNRR. L’obiettivo è rafforzare e riorganizzare la medicina territoriale, puntando su modelli assistenziali come l’home care, le case e gli ospedali di comunità e i servizi di coordinamento. Al centro c’è un approccio integrato tra ospedale e territorio, con un’assistenza interprofessionale orientata alla presa in carico globale della persona. Nella nostra realtà infermieri e ostetriche continuano a svolgere un ruolo fondamentale nel garantire la continuità assistenziale tra ospedale e territorio, rispondendo ai bisogni sanitari, assistenziali e socio-sanitari di persone, famiglie e comunità.

Il percorso di studi è progettato per sviluppare competenze avanzate in ambito clinico-assistenziale, formativo, di ricerca e di management. In particolare, la formazione clinica mira a preparare professionisti capaci di operare con eccellenza in ambito preventivo, educativo, riabilitativo e palliativo, gestendo anche situazioni di elevata complessità. I laureati saranno in grado di promuovere la salute, supportare il self-management nelle patologie croniche e gestire percorsi personalizzati di assistenza rivolti alla persona, alla famiglia e alla comunità.

Il corso approfondisce inoltre l’uso delle tecnologie a supporto dell’assistenza, promuovendo strumenti per la valutazione e il monitoraggio continuo degli assistiti. Si svilupperanno anche competenze legate all’analisi dei contesti organizzativi territoriali, alla leadership, al lavoro in team, all’integrazione tra servizi e alla valutazione della qualità dell’assistenza.

I laureati magistrali con indirizzo in cure primarie, infermieristica e ostetricia di famiglia saranno figure chiave all’interno dei team multidisciplinari, con un elevato grado di autonomia e responsabilità. Potranno assumere ruoli di coordinamento, dirigenza gestionale o specializzazione avanzata, contribuendo in modo strategico all’evoluzione dei servizi sanitari.

Il 25 agosto alle 15 si terrà un webinar di presentazione del corso, dove saranno illustrati il piano di studi e le modalità di accesso al bando. Qui sono disponibili maggiori informazioni e il modulo online di iscrizione al webinar. Informazioni sul corso di laurea sono disponibili sul sito dell’Università di Verona e sul sito dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. La domanda va presentata esclusivamente online (necessari SPID o CIE) entro le 12 del 5 settembre. Il test di ammissione si terrà il 25 settembre a Verona. Il bando con tutte le informazioni e i requisiti per la partecipazione è consultabile sul sito dell’Università di Verona.