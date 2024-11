APSS TRENTINO * GIORNATA VACCINALE: «450 PERSONE IMMUNIZZATE, NUOVE DOSI DI ANTINFLUENZALE DISPONIBILI LA SETTIMANA PROSSIMA»

17.55 - sabato 9 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Successo per il pomeriggio vaccinale di ieri, con 450 persone che si sono rivolte agli otto centri vaccinali dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e dopo la consulenza con il personale sanitario hanno deciso di sottoporsi alle vaccinazioni proposte: difterite-tetano-pertosse, pneumococco, herpes zoster, Covid e influenza. Obiettivo dell’iniziativa era migliorare la confidenza della popolazione adulta nei confronti delle vaccinazioni e aumentare il livello di consapevolezza per prendere decisioni a favore della propria salute.

La campagna di vaccinazione antinfluenzale sta proseguendo con l’impegno di tutti, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, Rsa, servizi vaccinali territoriali e ospedali. Ad oggi risultano essere state somministrate 65mila dosi, delle 100mila acquistate.

Per rispondere alle richieste dei medici di medicina generale che hanno completato la somministrazione delle dosi a loro consegnate, Apss provvederà all’ordine e all’acquisto di nuove dosi che saranno disponibili nel corso della settimana prossima.

Sarà cura di Apss mantenere il monitoraggio dell’andamento delle dosi somministrate con particolare attenzione alle categorie target per la vaccinazione che sono le «persone ad alto rischio di complicanze e ricoveri correlati all’influenza» specificati nella Circolare ministeriale di prevenzione e controllo dell’influenza.