Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

APSS TRENTINO * FURTO NELLA SEDE DI VIA DEGASPERI: «FORZATI I DISTRIBUTORI AUTOMATICI, NON RISULTANO MANCARE ALTRI BENI»

11.05 - mercoledì 3 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

La scorsa notte ignoti si sono introdotti nei locali della sede dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari in via Degasperi. Sono stati forzati i distributori automatici di bevande e snack per rubare il denaro contenuto al loro interno; dalle prime verifiche non risultano mancare altri beni. Le Forze dell’Ordine sono state allertate e stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili.

