APSS TRENTINO * ENCEFALITE DA ZECCA – VACCINAZIONI: «RITORNA L’OPEN DAY, IL 20-21/6 SU PRENOTAZIONE (14.00-16.00) / ACCESSO LIBERO (16.00-18.00)»

14.06 - martedì 18 giugno 2024

Vaccinazioni contro l’encefalite da zecca, ritorna l’open day. Il 20 e 21 giugno su prenotazione dalle ore 14.00 alle 16.00 e ad accesso libero dalle ore 16.00 alle 18.00. Due pomeriggi dedicati alle vaccinazioni contro le zecche in cui i centri vaccinali della provincia saranno aperti per permettere alle persone che lo desiderano di vaccinarsi contro l’encefalite da zecca. Sarà possibile prenotare la somministrazione (posti disponibili dalle ore 14 alle ore 16) o accedere senza prenotazione dalle ore 16 alle ore 18. Il 20 giugno sono aperti i centri vaccinali di Cles e Tione mentre il 21 giugno sarà la volta dei centri di Arco, Cavalese, Pergine Valsugana, Rovereto e Trento. L’appuntamento per la fascia oraria 14-16 si prenota attraverso il Cup dell’Apss in modalità online o telefonica. Le somministrazioni sono destinate ad adulti e bambini a partire dal primo anno di età. Il ciclo vaccinale è di tre dosi: la seconda dose deve essere effettuata 1-3 mesi dopo la prima mentre la terza a 5-12 mesi dalla seconda; a distanza di 3 anni dal ciclo primario è prevista una dose di richiamo. La vaccinazione contro la TBE è gratuita per tutti i residenti in provincia di Trento e non è necessaria l’impegnativa.

Per prenotare la somministrazione del vaccino la modalità più rapida, accessibile 24 ore su 24, è quella online collegandosi al sito www.apss.tn.it > Cup online-prenotazione visite specialistiche. Dopo l’autenticazione, utilizzando la tessera sanitaria, scegliere l’opzione «prenotazione senza ricetta», poi selezionare «servizio sanitario nazionale» e inserire nel motore di ricerca Tbe o zecca. In alternativa è possibile telefonare al numero 0461 379400 (da telefono cellulare) o 848 816 816 (da telefono fisso) dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18 e al sabato dalle ore 8 alle ore 13.

La TBE o encefalite virale da zecca è una malattia inizialmente simile all’influenza che può guarire senza problemi anche se, talvolta, può evolvere in una forma più grave come la meningite o l’encefalite. In alcuni casi può lasciare danni permanenti al sistema nervoso. Il vaccino contro la TBE è raccomandato a chi svolge attività all’aria aperta per motivi professionali o ludico-ricreativi. Oltre alla TBE l’altra malattia trasmessa dalle zecche è la malattia di Lyme per la quale non esiste un vaccino. La malattia di Lyme è la più comune malattia trasmessa da zecche diagnosticata in Trentino: l’agente patogeno Borrelia burgdorferi si stima sia presente nel 16% delle zecche.

Per maggiori informazioni sulle zecche e le malattie potenzialmente trasmissibili:

Indirizzi dei centri vaccinali aperti giovedì 20 giugno

CLES palazzina Territoriale, piano terra, via Degasperi 41

TIONE palazzina Plazze, viale Dante 25

Indirizzi dei centri vaccinali aperti venerdì 21 giugno

ARCO palazzo Le Palme, largo Arciduca d’Asburgo 1

CAVALESE Palafiemme, via fratelli Bronzetti 64

PERGINE VALSUGANA Ospedale riabilitativo Villa Rosa, via Spolverine 84

ROVERETO Casa della comunità, via Lungo Leno sinistro, 18D

TRENTO Centro vaccinale, via Conci 84