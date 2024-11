APSS TRENTINO * DATI AGENAS 2023: «OTTIMI RISULTATI NELLA PREVENZIONE, PRIMO POSTO PER LO SCREENING AL SENO CON UNA COPERTURA DEL 76%»

18.13 - giovedì 28 novembre 2024

Sono stati presentati oggi ad Arezzo dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali i dati del modello di valutazione multidimensionale della performance manageriale delle Aziende sanitarie pubbliche, ospedaliere e territoriali. I dati relativi al 2023, evidenziano che Apss continua a distinguersi per gli ottimi risultati ottenuti nell’ambito della prevenzione e dell’assistenza distrettuale e ospedaliera, confermando la propria leadership in vari ambiti grazie al forte impegno nel miglioramento continuo e agli investimenti in corso, tra cui quelli previsti dal Pnrr.

«I risultati ottenuti nel 2023 – afferma Antonio Ferro direttore generale di Apss – sono un segno tangibile di come una gestione attenta e innovativa delle risorse sanitarie possa tradursi in vantaggi concreti per la salute della popolazione e per la sostenibilità del sistema sanitario. Desidero ringraziare tutto il personale di Apss, il cui impegno quotidiano e la dedizione sono fondamentali per il raggiungimento di questi traguardi. Report come quello di Agenas sono basilari per permettere un confronto tra diverse realtà italiane, una risorsa per il miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti alla popolazione che Apss coniuga con investimenti nella formazione del personale, nell’ammodernamento delle strutture e nel rafforzamento dei servizi di prevenzione e cura».

Ecco in sintesi le aree dove la sanità pubblica trentina ha avuto le migliori performance.

Area della prevenzione Apss si distingue con risultati di grande rilievo. In particolare, per quanto riguarda gli screening (mammella, cervice, colon), l’indicatore considerato riguarda le percentuali di screening eseguiti sulla popolazione target, nel quale Apss ottiene il primo posto, per lo screening mammella, dato che la pone ai vertici a livello nazionale, con una copertura del 76% della popolazione target. Nello screening per il cancro della cervice Apss si colloca al secondo posto, con una copertura del 68,92%, mentre per lo screening del colon-retto si posiziona al terzo posto con il 48% della popolazione target. Area esiti (outcome) Apss si conferma una delle migliori realtà in Italia per la mortalità prevenibile e trattabile posizionandosi tra le prime cinque aziende sanitarie italiane.

Assistenza distrettuale Nel settore dell’assistenza distrettuale, Apss si posiziona al primo posto per l’assistenza alle persone over 75 in trattamento sanitario residenziale o semiresidenziale, con una media di 180,62 assistiti over 75 per 1.000 abitanti. Per quanto riguarda poi l’assistenza domiciliare agli over 65 Apss è al secondo posto a livello nazionale, con una copertura del 11,87%, mentre per i posti letto per 1.000 abitanti over 65 in strutture residenziali, la provincia di Trento si colloca al quinto posto con 8,48 posti letto.

Assistenza ospedaliera Per l’assistenza ospedaliera, particolarmente positivo il dato relativo all’indice di fuga per ricoveri di medio-bassa complessità è pari a 16,57, che posiziona Apss al quinto posto tra le aziende sanitarie italiane.

Area sostenibilità economico-patrimoniale Il costo assistenza sanitaria pro capite in provincia di Trento è di 2.675 euro che posiziona Apss al secondo posto tra le aziende sanitarie, con popolazione tra i 400mila e i 700mila abitanti, a rappresentazione del forte investimento per la salute dei cittadini.