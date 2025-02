APSS TRENTINO * CUP: DISAGI PER LE PRENOTAZIONI, DIVERSI OPERATORI HANNO ADERITO ALLO SCIOPERO NAZIONALE DEI METALMECCANICI»

15.31 - venerdì 21 febbraio 2025

Si stanno verificando disagi nelle prenotazioni al CUP telefonico delle visite specialistiche e degli esami di diagnostica, a causa dell’adesione degli operatori allo sciopero nazionale dei metalmeccanici, associazione di categoria a cui fa riferimento anche il personale del call center del CUP. Si consiglia di utilizzare il CUP online o l’App TreC+ per le prestazioni prenotabili online e di attendere la giornata di domani per le prestazioni non urgenti. Ci scusiamo per il disagio.