APSS TRENTINO * CORSO OSS: «IL 12/5 SCADONO LE ISCRIZIONI, 225 I POSTI DISPONIBILI NELLE SEDI DI TRENTO – ROVERETO – CLES – TIONE -CAVALESE»

18.25 - mercoledì 7 maggio 2025

Ancora pochi giorni per iscriversi ai corsi formativi per Operatore socio sanitario (OSS) organizzati dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari nelle sedi di Trento, Rovereto, Cles, Tione e Cavalese. Le iscrizioni scadono lunedì 12 maggio; la domanda va presentata esclusivamente online (accesso con SPID). I posti disponibili per il 2025 sono 225: 80 rispettivamente a Trento e Rovereto, 25 a Cles e Tione e 15 a Cavalese. L’eventuale selezione si terrà mercoledì 21 maggio. Il corso OSS dura circa dodici mesi e prevede un totale di 1.000 ore di formazione, articolate in 450 ore di didattica teorica e 550 ore di tirocinio pratico.

Il percorso formativo consente di acquisire competenze mirate per operare nel settore socio-assistenziale e sanitario, offrendo concrete opportunità lavorative in ospedali, residenze sanitarie assistenziali, servizi di assistenza domiciliare e centri diurni per anziani, adulti e persone con disabilità. L’Operatore socio sanitario svolge attività volte alla cura e al benessere dell’individuo, promuovendone l’autonomia e il comfort, contribuendo inoltre all’igiene e all’ordine degli ambienti di vita e cura. Lavora in équipe, instaurando un dialogo costante con l’assistito e i suoi familiari, partecipando alla gestione quotidiana dei bisogni e delle attività.

La domanda di ammissione al corso va presentata esclusivamente online, tramite SPID, a questo link (stanza del cittadino). Il bando completo, con tutte le informazioni relative al corso, è consultabile sul sito di Apss. Qualora le domande fossero più dei posti disponibili è prevista una prova di selezione che si terrà mercoledì 21 maggio.

Per ulteriori informazioni sui corsi è possibile contattare il Polo delle professioni sanitarie (0464 403140 e 0461 903091), dal lunedì al venerdì (8.30-10.30) e il lunedì anche dalle 14.00 alle 15.00, oppure inviare una e-mail a: corsi.professionali@apss.tn.it.