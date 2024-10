APSS TRENTINO * “CORRI PER L’EPILESSIA“: «EVENTO SPORTIVO NON COMPETITIVO, A SOSTEGNO DELLA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (TRENTO 27/10 ORE 9.00)»

12.15 - lunedì 21 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’Unità operativa di neuropsichiatria di Apss organizza la prima edizione di «Corri (o cammina) per l’epilessia». L’evento, aperto a tutti, si terrà domenica 27 ottobre, dalle ore 9 alle ore 12, per le vie del centro di Trento, con partenza e arrivo in piazza della Mostra. Il tracciato prevede la partenza e l’arrivo in piazza della Mostra e attraverserà le principali vie cittadine, tra cui via Santa Croce, il quartiere Le Albere, via Verdi, piazza Duomo, via Belenzani e via Manci. Anche i passeggini sono i benvenuti, rendendo l’evento aperto a famiglie e bambini.

Non conta il come si partecipa, si può correre o camminare, l’importante è esserci per vivere un’esperienza all’insegna della solidarietà e del benessere fisico. L’evento, infatti, non è solamente una corsa di 5 chilometri per le vie del centro di Trento ma un’iniziativa di solidarietà che ha l’obiettivo di finanziare l’acquisto di nuove apparecchiature per il sistema di elettroencefalografia – fondamentale per una diagnosi precoce e accurata dell’epilessia infantile – dell’Unità operativa di neuropsichiatria infantile dell’ospedale Santa Chiara di Trento.

«Corri (o cammina) per l’epilessia» è patrocinato da: Comune di Trento, Associazione italiana epilessia, Consulta provinciale per la salute, Italian pediatric status epilepticus (Ipse), Lega italiana contro l’epilessia (Lice) e Fondazione epilessia Lice.

La quota d’iscrizione è di 10 euro per adulti e ragazzi sopra i 12 anni, mentre i bambini sotto quest’età potranno partecipare gratuitamente. Ogni iscritto riceverà alla partenza una maglietta (per i più piccoli sarà distribuito un cappellino) mentre al traguardo, per celebrare l’arrivo, una mela e una bottiglietta d’acqua.

Per iscriversi è necessario compilare, entro le ore 18 del 24 ottobre, il modulo presente al link https://www.associazioneepilessia.it/corri-per-lepilessia-2024 con successivo pagamento tramite la piattaforma PagoPA. Sarà comunque possibile iscriversi anche il giorno dell’evento, direttamente in piazza della Mostra.