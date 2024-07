APSS TRENTINO * ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO: «AL VIA UN NUOVO CORSO, 45 POSTI DISPONIBILI / ISCRIZIONI ENTRO IL 9/8»

07.07 - sabato 6 luglio 2024

Aperte le iscrizioni al nuovo corso di Assistente di studio odontoiatrico (ASO), organizzato dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Sono disponibili 45 posti, di cui il 70% riservato ai cittadini residenti in provincia di Trento. Il corso si articola in un totale di 700 ore, suddivise in 400 ore di formazione nella sede di Trento e 300 ore di tirocinio pratico. Le domande di iscrizione devono essere presentate entro venerdì 9 agosto.

L’Assistente di studio odontoiatrico (Aso) ricopre un ruolo fondamentale all’interno dell’équipe odontoiatrica. L’Aso è una figura molto richiesta oggi, grazie alla sua versatilità e capacità di svolgere un ampio ventaglio di attività. Queste includono l’assistenza all’odontoiatra durante le prestazioni cliniche, la predisposizione dell’ambiente e dello strumentario, l’accoglienza dei pazienti e la gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori.

Il percorso formativo, della durata di circa 10 mesi, prevede una frequenza obbligatoria. Al termine del corso, per ottenere la qualifica, sarà necessario superare un esame finale teorico e pratico, che verificherà l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali.

Il bando, la modulistica e tutte le informazioni sul corso sono disponibili sul sito dell’Apss al seguente indirizzo: https://shorturl.at/UDJyX. Per ulteriori informazioni relative al bando e per richieste di appuntamento, è possibile chiamare la segreteria del Polo universitario delle professioni sanitarie al numero 0461903091 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 10.30, e il lunedì con anche orario pomeridiano dalle ore 14 alle ore 15; oppure inviare una e-mail all’indirizzo: corsi.professionali@apss.tn.it.