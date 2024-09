APSP CIVICA – TRENTO * “GIORNATA MONDIALE ALZHEIMER: «IL 21/9 DUE APPUNTAMENTI, “ATTRAVERSO I TUOI OCCHI” (CONSERVATORIO “BONPORTI”- 16.00) E “NEL MONDO DI GIULIA“ (PALAZZO THUN – 20.30)»

20.31 - martedì 17 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

In occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer, sono stati organizzati 2 appuntamenti per sabato 21 settembre: ore 16 Auditorium del Conservatorio “F. A. Bonporti” di Trento “Attraverso i tuoi occhi”; ore 20.30 Palazzo Thun “Nel mondo di Giulia, ciò che l’Alzheimer non può cancellare”,

Attraverso i tuoi occhi – Concerto spettacolo al Conservatorio. Il Centro diurno Alzheimer dell’Apsp Civica di Trento organizza un evento che si terrà nell’Auditorium del Conservatorio “Bonporti”. Da qualche anno, il Centro diurno collabora col vicino Conservatorio per cercare di sensibilizzare sul tema delle difficoltà cognitive e della demenza, utilizzando uno dei mezzi artistici riconosciuti come efficaci nell’ambito della salute: la musica. Da molto tempo la musica è, per utenti, familiari e operatori del centro, una presenza costante e da alcuni anni è stato accolto, nello staff, un cantautore trentino che ha sviluppato l’utilizzo del canto e della musicoterapia presso il Centro.

“Attraverso i tuoi occhi” è il titolo del concerto-spettacolo di pianoforte e voce che unisce le canzoni alla narrazione sul tema dell’Alzheimer. Il protagonista dello spettacolo è Marco, un uomo di 68 anni. La nuova fase di vita che sta attraversando lo ha portato a scoprire la musica sotto una nuova luce, elemento fondamentale per mantenere il legame col suo grande amore, la moglie Anna.

Lo spettacolo ha l’obiettivo di portare lo spettatore a una conoscenza più approfondita della malattia di Alzheimer e di come la musica sia uno strumento importantissimo per accompagnare le persone che ne soffrono. Il suono, il canto e le parole sono in grado di mantenere viva la parte d’identità più profonda e avere l’opportunità di trovare nuove vie d’espressione, abbattendo le barriere imposte dalla malattia. Il testo e alcune delle canzoni sono state scritte da Giovanni Dallapè, che sarà accompagnato da Stefano Bonatti al pianoforte e da Luca Pedron nella lettura.

Il mondo di Giulia – Ciò che l’Alzheimer non può cancellare.Presentato da Teatro ovunque in collaborazione col Centro diurno Alzheimer di Trento. Regia di Maura Pettorruso, con Manuela Broseghini, Giorgia Caldini, Patrizia Canazza, Marina Cindolo, Americo Falagiarda, Emilio Picone, Milena Pilati, Alessandra Saletti e Sara Slomp.

Ben arrivati. Sono Giulia e vi aspettavo. Entrate pure e seguitemi. Quella che vedrete e che attraverserete è la mia vita: la mia infanzia, la mia giovinezza con le sue passioni e i suoi sogni, la mia famiglia, i miei amori. Il mondo di Giulia è fatto di persone, di emozioni, di luoghi del cuore, di istanti custoditi nella memoria. Ricordi preziosi che però stanno scomparendo sotto il peso dell’Alzheimer. Come aiutarla a trattenere e far riemergere quelle sensazioni? Come comunicare con lei facendola sentire ancora protagonista della sua vita? Un viaggio alla scoperta di un linguaggio nuovo, fatto di gesti semplici, di emozioni autentiche e rituali evocati dai cinque sensi per riflettere sul tema dell’identità, perduta e ritrovata.

Lo spettacolo è stato prodotto partendo dalle storie personali di alcuni utenti, raccolte dalle operatrici del Centro Diurno Alzheimer di Trento, rielaborate e trasposte in uno spettacolo itinerante e interattivo. Teatroovunque è una compagnia di attori non professionisti e volontari che amano del teatro la capacità di raccontare le storie delle persone. Convinti che il teatro possa trovare casa anche in luoghi meno consueti, portandolo a chi non può solitamente goderne, come strutture di accoglienza, RSA o centri anziani.