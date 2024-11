APPARTENENZE RELIGIOSE * “SENZA VIOLENZA – INSIEME CONTROCORRENTE”: « A TRENTO IL 5/1 18.00-20.00, BUDDHISMO -CATTOLICESIMO – ORTODOSSIA – AVVENTISTI – ISLAM – FEDE BAHAI»

10.17 - lunedì 4 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

SENZA VIOLENZA. INSIEME CONTROCORRENTE

Novembre 5 – 18:00 – 20:00 – Trento, Sala parrocchiale in Via Solteri 40 / LINK

Siamo lieti di inoltrare l’invito e il Comunicato relativo al prossimo incontro del Tavolo Locale delle appartenenze Religiose in occasione del suo 23° anniversario , presso la Sala parrocchiale in Via Solteri 40.

Così il Tavolo locale delle appartenenze religiose il prossimo 5 Novembre alle 18.00 celebra il 23 anno di attività ed invita la cittadinanza ad una riflessione su un futuro senza violenza. Insieme al giornalista Simone Casalini, ai rappresentanti di diverse fedi e gruppi laici presenti sul territorio, e alla cittadinanza, la serata intende aprire uno spazio di incontro e confronto che aiuti a riconoscere e superare le numerose forme di violenza che spesso caratterizzano il quotidiano pubblico e privato, rendendo più complessa la soluzione di piccoli e grandi conflitti.

Il ruolo che le religioni esercitano che esse hanno su questioni di sviluppo e di pace è emerso con forza anche a livello internazionale negli ultimi dieci anni. Si tratta di un vero e proprio fenomeno che se, da un lato, trova le istituzioni impreparate, dall’altro la riscoperta di valori etici comuni le rende sempre più propense a considerare le religioni e i loro rappresentati come partner potenziali, e forse inevitabili, per una pace e uno sviluppo duraturi.

Intervengono: Le persone interessate al dialogo, credenti o no e i membri del Tavolo: Buddhismo, Cattolicesimo, Ortodossia, Avventisti, Islam e Fede Bahai.